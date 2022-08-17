Появилось видео с последствиями удара HIMARS по базе оккупантов в Новой Каховке

17 августа, 13:21
От базы оккупантов остались лишь руины (Фото:Коллаж НВ)

От базы оккупантов остались лишь руины (Фото:Коллаж НВ)

Российские оккупанты показали последствия ракетного удара ВСУ по их базе во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Соответствующее видео опубликовал у себя в Facebook украинский журналист Денис Казанский.

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На нем видны несколько разрушенных зданий, в которых располагались захватчики, и много единиц сгоревшей военной техники ВС РФ.

Видео дня

Согласно данным самих россиян, в результате удара, который был нанесен украинскими военными с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, ликвидированы 12 оккупантов, еще 10 получили ранения различной степени тяжести.

«Вот все, что осталось от нашей хаты. А вон, вдалеке — все, что осталось от связистов. Били четко по нам», — прокомментировал разрушения один из выживших захватчиков.

https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/pfbid038JBjoakqB9RQBpEYBTvkRa34ogNZBbSTfzTiS73FdzVn6PK28HHmuE4hm2gXLuwyl

В то же время, когда именно был нанесен удар, последствия которого запечатлены на видео, не уточняется.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Херсонская область Ракетные удары Новая Каледония РСЗО HIMARS

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