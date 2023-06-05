ВСУ проводят наступательные операции на востоке — Маляр

5 июня, 18:15
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Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Бойцы оперативно стратегической группировки войск Хортица осуществляют наступательные действия на восточном фронте, заявила замминистра обороны Анна Маляр.

Она также подчеркнула, что, несмотря на жесткое сопротивление и попытки противника удержать занимаемые рубежи и позиции, украинские военнослужащие в ходе ведения боев продвинулись вперед на нескольких направлениях.

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В частности, удалось продвинуться Орехово-Василовка, Прасковьевка от 200−1600 метров; Ивановское, Клещиевка от 100−700 метров.

Маляр также добавила, что бои продолжаются.

В эфире телемарафона она заявила, что российские оккупанты пытаются создать ажиотаж вокруг украинского контрнаступления.

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«У нас продолжаются все те же действия, что и продолжались, просто враг создает напряжение и ажиотаж вокруг контрнаступления», — заявила она.

5 июня газета New York Times со ссылкой на официальные лица США сообщила, что есть признаки того, что Украина, возможно, начала контрнаступление.

5 июня Минобороны России сообщило о так называемом начале контрнаступления со стороны Украины, заявив о «крупномасштабном наступлении Вооруженных сил Украины на пяти участках фронта», которое якобы началось утром 4 июня.

В Генштабе ВСУ опровергли это заявление Минобороны РФ. «У нас нет такой информации и мы не комментируем любой фейк», — сказал неназванный представитель Генштаба ВСУ в комментарии Reuters.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Война России против Украины Анна Маляр

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