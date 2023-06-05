ВСУ хорошо подготовлены к контрнаступлению, но о результатах говорить рано — генерал Милли 5 июня, 16:12 Марк Милли (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли убежден, что ВСУ хорошо подготовлены к предстоящему освобождению украинских территорий от войск РФ.

В интервью CNN Милли подчеркнул, что Украина «очень хорошо подготовлена» к контрнаступлению. Однако, по его словам, «слишком рано говорить о том, какие будут результаты».

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«Они участвуют в войне, которая представляет собой экзистенциальную угрозу самому выживанию Украины и имеет большее значение для остального мира — для Европы, действительно для Соединенных Штатов, но также и для всего мира», — сказал Милли.

Также американский генерал прокомментировал удары беспилотников по Москве и атаки на Белгородскую область РФ. На вопрос, могут ли такие атаки привести к эскалации конфликта, Милли сказал, что «риск» эскалации существует «всегда», и США «очень и очень внимательно» за этим наблюдают.

5 июня руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона заявила, что российские оккупанты морально истощены долгим ожиданием контрнаступления ВСУ и заметно нервничают.

В опубликованном 3 июня интервью The Wall Street Journal президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению.