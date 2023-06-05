«Москва отражает наступление, которого еще нет». В ОП отреагировали на фейки россиян о контрнаступлении ВСУ 5 июня, 17:25 Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Анна Войтенко)

В Офисе президента прокомментировали фейковое заявление Минобороны РФ о контрнаступлении ВСУ и отметили, что высказывания являются ничем иным, как фейками, которые страна-агрессор распространяет в своей виртуальной метавселенной.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Он отметил, что российские информационные сводки уже давно стали отдельной виртуальной метавселенной.

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«Москва уже активно участвует в отражении… глобального наступления, которого „еще нет“. Миллионная армия России активно отражает атаки, уничтожая тысячи танков, сотни HIMARS и эскадрильи F-16. Битва продолжается, одним словом», — подчеркнул Подоляк.

Подоляк заявил, что Украина внимательно следит за этим «эпическим поединком» с определенным удивлением.

Советник главы ОП рекомендует гражданам следить исключительно за официальными новостями Украины, если они хотят получить достоверную информацию.

5 июня Минобороны России сообщило о так называемом начале контрнаступления со стороны Украины, заявив о «крупномасштабном наступлении Вооруженных сил Украины на пяти участках фронта», которое якобы началось утром 4 июня.

В Генштабе ВСУ опровергли это заявление Минобороны РФ. «У нас нет такой информации и мы не комментируем любой фейк», — сказал неназванный представитель Генштаба ВСУ в комментарии Reuters.