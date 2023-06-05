«Не комментируем фейки». Генштаб опроверг заявление Минобороны РФ о начале контрнаступления ВСУ 5 июня, 15:53 Минобороны России сообщило о так называемом начале контрнаступления со стороны Украины, заявив о крупномасштабном наступлении Вооруженных сил Украины на пяти участках фронта (Фото:Генштаб ВСУ)

В Генштабе ВСУ опровергли заявление Министерства обороны России о том, что украинские военные якобы «начали большое контрнаступление». Они также подчеркивают, что не планируют комментировать фейковые заявления со стороны россиян.

Об этом сообщает Reuters.



Неназванный представитель Генштаба ВСУ сообщил изданию в понедельник, 5 июня, что не имеет никакой информации о каком-то «большом наступлении», которое, по заявлениям Минобороны России, было начато ВСУ на Донецком направлении.

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«У нас нет такой информации и мы не комментируем любой фейк», — сказал собеседник.

В понедельник, 5 мая, Минобороны России сообщило о так называемом начале контрнаступления со стороны Украины, заявив о «крупномасштабном наступлении Вооруженных сил Украины на пяти участках фронта». По их данным, это наступление началось утром 4 июня.

5 июня руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона заявила, что российские оккупанты морально истощены длительным ожиданием контрнаступления ВСУ и заметно нервничают.

3 июня Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению.