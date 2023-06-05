В США увидели признаки начала контрнаступления Украины — NYT 5 июня, 17:59 Украинские военнослужащие (Фото:ОК Восток)

Официальные лица США заявили, что есть признаки того, что Украина, возможно, начала контрнаступление, сообщает New York Times.

Украина хранила молчание о военных операциях после нескольких месяцев подготовки к крупному контрнаступлению. Американские официальные лица, которые говорили на условиях анонимности, заявили журналистам, что всплеск атак был возможным признаком начала давно запланированного контрнаступления Киева против российских войск.

Видео дня

Официальные лица частично основывали свою оценку на информации с военных спутников США, которые зафиксировали всплеск активности с украинских военных позиций.

Одна из трудностей в определении точного начала контрнаступления, помимо оперативных мер безопасности Украины, заключается в том, что боевые действия вполне могут начаться с ложных маневров или диверсий, которые трудно расшифровать.

Подтверждая сообщения о возможном начале контрнаступления, американские военные аналитики заявили, что, по их мнению, украинские подразделения начали первоначальный удар, чтобы определить позицию и численность российских сил.

5 июня Минобороны России сообщило о так называемом начале контрнаступления со стороны Украины, заявив о «крупномасштабном наступлении Вооруженных сил Украины на пяти участках фронта», которое якобы началось утром 4 июня.

В Генштабе ВСУ опровергли это заявление Минобороны РФ. «У нас нет такой информации и мы не комментируем любой фейк», — сказал неназванный представитель Генштаба ВСУ в комментарии Reuters.