«Недостаточно обученный персонал». В ОК Юг прокомментировали жесткое задержание мужчины в Одессе сотрудниками военкомата 17 февраля, 14:00 По словам Натальи Гуменюк, мужчина, которого жестко задерживают на видео сотрудники военкомата, сам их спровоцировал (Фото:Кадры видео)

В отношении инцидента с жестким задержанием мужчины в Одессе сотрудниками военкомата проводится служебная проверка, сообщила руководительница пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в интервью Радио Свобода.

«Это эмоциональное влияние, это эмоциональная реакция самих сотрудников территориальных центров комплектования. Их действия подлежат служебной проверке. И служебное расследование проводится именно по этому инциденту, который мы сейчас наблюдаем. Его проводит военная служба правопорядка. И вина каждого участника этого события будет определена и действительно реагирование соответствующее», - заявила Гуменюк.

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По ее словам, областной и районный ТЦК и СП (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки) получили дисциплинарные взыскания от командующего, поскольку к инциденту привела недостаточная работа по организации.

"То есть недостаточно обученный персонал, недостаточно проинструктированный качественно, не полностью обеспечен контроль за их деятельностью", - уточнила спикер ОК Юг.

Гуменюк заверила, что сейчас идет комплекс мер по исключению таких инцидентов, «потому что, разумеется, для европейской страны это недопустимая форма поведения, форма общения вообще в общественном месте» и это дискредитирует ВСУ и Силы обороны в целом.

Также она отметила, что на видео, распространенном в соцсетях, запечатлена лишь часть инцидента.

«В рамках служебного расследования в том числе изучается полный формат видео, которое есть, в частности, на бодикамерах, которыми снаряжены эти группы. И предшествующее поведение именно виновника этого инцидента достаточно провокационно. Оно достаточно некорректно, оно достаточно эмоционально, опять-таки. Поэтому служебное расследование изучит полностью видео и выводы будут сделаны на основании этих результатов», — рассказала спикер ОК Юг.

14 февраля в Сети распространилось видео, на котором люди в военной форме жестко задерживают мужчину у рынка Привоз в Одессе, а тот просит убрать от него руки.

Тогда Гуменюк заявила, что обстоятельства происшествия выясняют «потому что в большинстве случаев действительно есть некорректное поведение персонала, но все же оно подается с дополнительным привкусом комментариев, не соответствующих действительности».

По ее словам, видео, которые в Сети представляют как мобилизационные, на самом деле могут быть задержанием преступника или вмешательством полицейских для разрешения бытового конфликта, и не на всех есть представители территориальных центров комплектования.

Позже в Оперативном командовании Юг сообщили, что привлекли к дисциплинарной ответственности руководителей сотрудников военкомата, пытавшихся задержать мужчину, а с личным составом проводят «дополнительные разъяснительные занятия и тренинги».

