В Одессе сотрудники военкомата пытались жестко задержать мужчину. Проводится служебное расследование 14 февраля, 21:22 Задержание мужчины в Одессе (Фото:скриншот видео / Суспільне Одеса / YouTube)

В Сети распространилось видео, на котором люди в военной форме жестко задерживают мужчину возле рынка Привоз в Одессе, а тот просит убрать от него руки.

Начальница координационного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк сказала Суспільному, что обстоятельства случившегося выясняют.



«Мы каждый день инструктируем подразделения, которые выходят с рейдами в такую работу. Но, к сожалению, человеческий фактор есть человеческий фактор. Мы сейчас разбираемся, что это такое, кто на этом видео и действительно ли это так, как есть. Потому что в большинстве случаев действительно есть некорректное поведение персонала, но все же оно подается с дополнительным привкусом не соответствующих действительности комментариев», — заявила Гуменюк.



Видео дня

По ее словам, видео, которые в Сети подаются как мобилизационные, на самом деле могут быть задержанием преступника или вмешательством полицейских для решения бытового конфликта, и не на всех есть представители территориальных центров комплектования.

«В случае, если обнаруживаются факты неправомерного поведения нашего военного персонала к людям, проводится работа, служебная проверка и даже извинение этих людей перед лицом, к которому некорректно отнеслись. Но очень много случаев, которые искажены и видео представлены вырезанными», — добавила Гуменюк.



В территориальном центре комплектования журналистам сказали, что разбираются с ситуацией. Позже в Оперативном командовании Юг сообщили, что привлекли к дисциплинарной ответственности руководителей сотрудников военкомата, которые пытались задержать мужчину, а с личным составом проводят «дополнительные разъясняющие занятия и тренинги».

«По факту конфликтной ситуации, произошедшей 14 февраля 2023 года во время работы группы военнослужащих одного из ТЦК и СП по уведомлению граждан, подлежащих мобилизации, в общественном месте, военная служба правопорядка проводит служебное расследование по факту превышения служебных полномочий», — сказано в сообщении ОК Юг в Facebook.