Согласно мобилизационным планам. Действительно ли отправляют мобилизованных на фронт автобусами сразу с ТЦК 16 февраля, 17:05 Мобилизация 2023 — проходят ли военные учения перед отправкой на фронт (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Общая мобилизация в Украине длится с февраля 2022 года. Военные производят усиленную мобилизацию, повестки выдают в публичных местах населенных пунктов. В ВСУ ответили на слухи об отправке мужчин на фронт после решения ВЛК

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 19 мая. Повестки выписывают на улицах всем мужчинам от 18 до 60 лет. В соцсетях и анонимных каналах распространяется информация, будто мобилизация проходит как в РФ с нарушениями и массовой отправкой неопытных людей на фронт.

Видео дня

СтратКом ВСУ опубликовал видео, где майор ВСУ Александр Мельничук объяснил, как происходит процесс мобилизации от запроса воинской части до прибытия новобранцев.

«Процесс плановый и отборочный процесс ответственен. Все упирается в учет», ― подчеркнул он, объясняя, что выдача повесток на улицах ― вынужденная мера.

Повестки выдают на улицах, потому что ищут специалистов, запросы на которых присылают военные части в территориальные центры комплектования.

«У нас согласно мобилизационным планам, ТЦК получает определенную задачу на доукомплектование какой-то части, нужно определенное количество людей. Или определенное количество специалистов по определенным военным специальностям — артиллеристы, повара, швея», — комментирует майор.

Он подчеркнул важность для военнообязанных встать на учет, поскольку, по схеме, граждан с соответствующими специальностями сразу ищут в реестре, который есть в ТЦК: «Как было бы правильно искать этого человека — из перечня состоящих на учете в ТЦК. В принципе есть этот перечень, определенная часть людей в первые дни пришла».

По словам военного, вывоз только что мобилизованных из ТЦК после прохождения ВЛК на фронт — это невозможный фейк, поскольку их отправляли на обучение даже весной 2022 года, когда система еще не была налажена.

«Если мы говорим об эффективности мобилизации, то мы понимаем, что количество людей, которое было отправлено ― не где-то загрузили в автобусы и завезли на передовую. Да, мы понимаем, что подготовка где-то была сокращена, но она была. Слаживание подразделений какое-то минимальное было. Не говоря уже, как сейчас — это месяцами длится», — подчеркнул Александр Мельничук.

Кто может вручать повестки

Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту указывает в статье 56, кто имеет право выдавать повестки:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного ( городского) ТЦК

Указанные лица выдают повестки образца, указанного в Порядке организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением КМУ 1487 .

