Усиленная мобилизация: порядок вручения повесток и полномочия представителей ТЦК и полиции
Мобилизация в Украине — правила проверки документов и вручение повесток (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)
В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продолжаются с февраля 2022 года. Проходят усиленные мероприятия по мобилизации, повестки выписывают на улицах.
Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 19 мая 2023 года. Сотрудники ТЦК вместе с работниками Национальной полиции останавливают мужчин на улицах для проверки документов и вручения повесток.
Юристы из правовой организации Бесплатная правовая помощь объяснили, какой алгоритм проверки документов во время военного положения и какие документы должны предъявить представители полиции и ТЦК.
Вручение повесток регулируют Закон Украины О мобилизации и мобилизационной подготовке и Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту, утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины № 352.
Кто вручает повестки в Украине
В соответствии с пунктом 56 Положения уведомления граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Вручение повесток осуществляют уполномоченные на это лица:
- представители органов местного самоуправления;
- руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;
- представители учебных заведений;
- должностные лица районного (городского) ТЦК.
Причины остановки для проверки документов
В законодательстве Украины не определено место, где можно выдавать повестки, поэтому вручение возможно уполномоченными лицами где угодно.
Повестки должны быть заранее заполнены до вручения и с подписью председателя ТЦК и мокрой печатью.
Работники Нацполиции и ТЦК имеют право проверять документы в военное время, но на основании таких причин, указанных в пункте 7 Постановления КМУ № 1456 :
- если лицо имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске лица или безвестно исчезнувшего лица;
- если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение;
- если лицо находится на территории или объекте со специальным режимом;
- если у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено или для хранения, использование или перевозка которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно;
- если лицо находится на месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия;
- если внешние признаки лица или транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо имеет отношение к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения;
- нарушение лицом соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения.
Кто имеет право проверять документы и что для этого должно предъявить
Согласно части третьей статьи 18 Закона Украины О Национальной полиции, обращаясь к лицу для проверки документов полицейский обязан:
- Назвать свою фамилию, должность, служебное звание;
- Предъявить жетон, свое служебное удостоверение, копию приказа коменданта по требованию;
- Дать возможность ознакомиться с имеющейся там информацией;
- Полицейский не обязан передавать лицу свое удостоверение, а должен держать его в своих руках.
- Назвать основание определенное в пункте 7 Порядка проверки.
По пункту 5 Постановления КМУ № 1456, полицейские и работники ТЦК должны предъявить по требованию приказ коменданта о праве на проверку документов, в котором указана фамилия проверяющего лица.
Представители ТЦК должны предъявить:
- Служебное удостоверение ТЦК, подтверждающее, что они именно те, кто указан в приказе коменданта о проверке документов;
- Приказ коменданта о проверке документов;
- Приказ или распоряжение ТЦК которым уполномочено указанных лиц на вручение повесток (вручить повестку возможно где угодно, но только уполномоченным на то лицом);
- Назвать основание определенное в пункте 7 Порядка проверки;
Отказ от повестки
В случае отказа от повестки гражданину могут сообщить его обязанности в присутствии двух свидетелей и предложить подписать отказ.
В случае, если процедура вручения повестки состоялась с нарушением, лицо имеет право фиксировать это и указать в отказе от повестки и в присутствии свидетелей.
Представители полиции и/или работники ТЦК или военные ВСУ не имеют права задерживать человека и против его воли доставлять его в отделение или в ТЦК.
Мобилизация 2023 ― ответственность за уклонение или нарушение порядка
Национальная полиция Украины или ее территориальные подразделения в пределах компетенции по требованию ТЦК представляют в десятидневный срок сведения о призывниках о привлечении к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости.
По письменному представлению начальника ТЦК полиция может задержать уклоняющееся от мобилизации лицо.
- В соответствии со статьей 210 Кодекса об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложенного штрафа от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Повторное нарушение или нарушение в особое состояние влечет наложение штрафа на граждан от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц ― от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.
- По статье 335 Уголовного кодекса Украины виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности — ограничение свободы сроком до 3 лет.
- Статья 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от призыва наказывается лишением свободы сроком от трех до пяти лет.
- Статья 337 УКУ предусматривает штраф от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года в случае уклонения, военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК, руководителями соответствующих органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки.
- По части 3 статьи 38 Закона Украины о воинской обязанности Органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращениям ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить в них лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.