Усиленная мобилизация: порядок вручения повесток и полномочия представителей ТЦК и полиции 15 февраля, 13:54 Мобилизация в Украине — правила проверки документов и вручение повесток (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продолжаются с февраля 2022 года. Проходят усиленные мероприятия по мобилизации, повестки выписывают на улицах.

Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 19 мая 2023 года. Сотрудники ТЦК вместе с работниками Национальной полиции останавливают мужчин на улицах для проверки документов и вручения повесток.

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Юристы из правовой организации Бесплатная правовая помощь объяснили, какой алгоритм проверки документов во время военного положения и какие документы должны предъявить представители полиции и ТЦК.

Вручение повесток регулируют Закон Украины О мобилизации и мобилизационной подготовке и Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту, утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины № 352.

Кто вручает повестки в Украине

В соответствии с пунктом 56 Положения уведомления граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Вручение повесток осуществляют уполномоченные на это лица:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного ( городского) ТЦК.

Причины остановки для проверки документов

В законодательстве Украины не определено место, где можно выдавать повестки, поэтому вручение возможно уполномоченными лицами где угодно.

Повестки должны быть заранее заполнены до вручения и с подписью председателя ТЦК и мокрой печатью.

Работники Нацполиции и ТЦК имеют право проверять документы в военное время, но на основании таких причин, указанных в пункте 7 Постановления КМУ № 1456 :

если лицо имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске лица или безвестно исчезнувшего лица;

если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение;

если лицо находится на территории или объекте со специальным режимом;

если у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено или для хранения, использование или перевозка которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно;

если лицо находится на месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия;

если внешние признаки лица или транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо имеет отношение к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения;

нарушение лицом соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения.

Кто имеет право проверять документы и что для этого должно предъявить

Согласно части третьей статьи 18 Закона Украины О Национальной полиции, обращаясь к лицу для проверки документов полицейский обязан:

Назвать свою фамилию, должность, служебное звание;

Предъявить жетон, свое служебное удостоверение, копию приказа коменданта по требованию;

Дать возможность ознакомиться с имеющейся там информацией;

Полицейский не обязан передавать лицу свое удостоверение, а должен держать его в своих руках.

Назвать основание определенное в пункте 7 Порядка проверки.

По пункту 5 Постановления КМУ № 1456, полицейские и работники ТЦК должны предъявить по требованию приказ коменданта о праве на проверку документов, в котором указана фамилия проверяющего лица.

Представители ТЦК должны предъявить:

Служебное удостоверение ТЦК, подтверждающее, что они именно те, кто указан в приказе коменданта о проверке документов;

Приказ коменданта о проверке документов;

Приказ или распоряжение ТЦК которым уполномочено указанных лиц на вручение повесток ( вручить повестку возможно где угодно, но только уполномоченным на то лицом);

вручить повестку возможно где угодно, но только уполномоченным на то лицом); Назвать основание определенное в пункте 7 Порядка проверки;

Отказ от повестки

В случае отказа от повестки гражданину могут сообщить его обязанности в присутствии двух свидетелей и предложить подписать отказ.

В случае, если процедура вручения повестки состоялась с нарушением, лицо имеет право фиксировать это и указать в отказе от повестки и в присутствии свидетелей.

Представители полиции и/или работники ТЦК или военные ВСУ не имеют права задерживать человека и против его воли доставлять его в отделение или в ТЦК.

Мобилизация 2023 ― ответственность за уклонение или нарушение порядка

Национальная полиция Украины или ее территориальные подразделения в пределах компетенции по требованию ТЦК представляют в десятидневный срок сведения о призывниках о привлечении к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости.

По письменному представлению начальника ТЦК полиция может задержать уклоняющееся от мобилизации лицо.

В соответствии со статьей 210 Кодекса об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложенного штрафа от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Повторное нарушение или нарушение в особое состояние влечет наложение штрафа на граждан от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц ― от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

По статье 335 Уголовного кодекса Украины виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности — ограничение свободы сроком до 3 лет.

Статья 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от призыва наказывается лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

Статья 337 УКУ предусматривает штраф от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года в случае уклонения, военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК, руководителями соответствующих органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки.

По части 3 статьи 38 Закона Украины о воинской обязанности Органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращениям ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить в них лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.