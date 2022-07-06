«Нужно деконструировать империю». Израильский военный аналитик Игаль Левин — об украинском оружии, мифах о войне и решающей битве

6 июля, 12:25
Эксклюзив НВ
Работа украинских артиллеристов с РСЗО Град (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)

Работа украинских артиллеристов с РСЗО Град (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)

Автор: Алексей Тарасов

Если устранить диктатора Владимира Путина, то вопрос времени, когда война вернется в Украину, считает военный эксперт, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. По его мнению, Украине нужно развалить Российскую Федерацию.

В интервью Радио НВ Левин рассказал о хорошем оружии украинского производства, завышенных ожиданиях от событий на фронте и генеральной битве, которая решит судьбу войны.

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— Вы вместе с военными аналитиками, фронтовиками проанализировали лучшее украинское оружие на войне с Россией для издания Фокус. Какие главные выводы вы сделали? Какими из наших украинских вооружений мы можем гордиться? И какие из них нам помогут победить Россию?

— Вывод очень простой и он читается между строк. У нас упоминаются те образцы вооружения Украины, которые выпущены фактически штучно, как САУ Богдана. То есть, их нет много.

У нас война, я напомню, пятый месяц. Это война, в том числе, и экономики, индустрии, война обществ. И эта война на истощение. Эти образцы вооружения отличные, они хорошие, но победит Украина не благодаря им, а благодаря поддержке Запада, ленд-лиза.

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Если вернутся к самим вооружениям, то думаю, это скорее напоминалка, что ВПК Украины, инженеры, могут [делать] хорошие системы. И большой вопрос: почему многие системы оказались штучными, почему они не были поставлены на вооружение, почему это тормозилось.

— Есть ли у вас ответ?

— У меня нет ответа, потому что это все политика и экономика, а я не политолог и не экономист. Это все касается эшелонов власти и их воли, и, естественно, экономистов и финансистов. Это вопросы, которые надо будет задать после победы, после того, как горячая фаза войны будет закончена. Как так оказалось, что отличные образцы вооружения оказались в штучных вариантах? Почему тот же Нептун не был принят [на вооружение] еще в прошлом году, и развернут, скажем, на берегах.

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