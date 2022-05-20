«Знали, что 90% не возвращаются». Украинские летчики доставляли еду и воду на Азовсталь, рискуя жизнью — Зеленский 20 мая, 20:21 Цей матеріал також доступний українською Взрыв на заводе Азовсталь в Мариуполе, 11 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Президент Владимир Зеленский рассказал об украинских пилотах, которые, рискуя жизнью, доставляли на завод Азовсталь в Мариуполе еду и воду и забирали раненых.

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«Погибло очень большое количество наших летчиков, к сожалению. Совершенно героические люди, которые знали, что сложно, что долететь до Азовстали и привезти им лекарства, пищу, воду, забрать тела, раненых почти невозможно. Все это происходило… Никто официально не мог комментировать», — сказал Зеленский.

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Президент рассказал, что воздушных коридоров к заводу Азовсталь не было из-за мощной российской ПВО.

«Многие недели летчики на вертолетах, зная, что 90% не возвращаются… Представьте, что делали эти люди. Они летели туда давать им еду, воду, оружие и забирали раненых. Мы потеряли многих летчиков. Они абсолютно героические», — подчеркнул Зеленский.

20 мая командир полка Азов, герой Украины Денис Прокопенко сообщил, что с территории Азовстали эвакуируют тела погибших украинских военных. Высшее военное руководство отдало защитникам Мариуполя приказ прекратить оборону и сохранить жизни гарнизона.

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