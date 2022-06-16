На предельно малой высоте: появилось новое видео прорыва украинских пилотов к заводу Азовсталь

16 июня, 14:17
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Появилось новое видео, как украинские вертолеты доставляли боеприпасы и медикаменты на Азовсталь (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Появилось новое видео, как украинские вертолеты доставляли боеприпасы и медикаменты на Азовсталь (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

В Сети появилось новое видео, как украинские вертолеты Ми-8 доставляли боеприпасы и медикаменты на заблокированный завод Азовсталь в Мариуполе.

Видео опубликовано в YouTube-канале Днепр Оперативный.

Украинские пилоты находились под постоянной угрозой гибели, поскольку вынуждены были лететь ночью и на предельно малой высоте.

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По прилету на Азовсталь было около 10 минут на выгрузку, загрузку и обратный вылет. Назад старались взять максимальное количество людей, в том числе раненых.

Полеты происходили в условиях постоянных обстрелов.

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В ролике показана одна из семи миссий по прорыву блокады Мариуполя.

https://www.youtube.com/watch?v=Pz0QXGpkkkQ&ab_channel=%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0

Защитники Мариуполя удерживали свои позиции в полном окружении войск РФ около трех месяцев, с самого начала полномасштабного российского вторжения, уничтожив за это время около 6 тысяч оккупантов.

В свою очередь захватчики наносили по их позициям на Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используя авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

Украинские власти сообщали, что эвакуация с территории заводе гражданских закончилась 7 мая.

Военное руководство заявило о выполнении защитниками Мариуполя поставленных перед ними задач и приказало обеспечить сохранение жизней личного состава.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Ми-8 Вертолеты Азовсталь Война России против Украины

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