На предельно малой высоте: появилось новое видео прорыва украинских пилотов к заводу Азовсталь
Появилось новое видео, как украинские вертолеты доставляли боеприпасы и медикаменты на Азовсталь (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)
В Сети появилось новое видео, как украинские вертолеты Ми-8 доставляли боеприпасы и медикаменты на заблокированный завод Азовсталь в Мариуполе.
Видео опубликовано в YouTube-канале Днепр Оперативный.
Украинские пилоты находились под постоянной угрозой гибели, поскольку вынуждены были лететь ночью и на предельно малой высоте.
По прилету на Азовсталь было около 10 минут на выгрузку, загрузку и обратный вылет. Назад старались взять максимальное количество людей, в том числе раненых.
Полеты происходили в условиях постоянных обстрелов.
В ролике показана одна из семи миссий по прорыву блокады Мариуполя.
Защитники Мариуполя удерживали свои позиции в полном окружении войск РФ около трех месяцев, с самого начала полномасштабного российского вторжения, уничтожив за это время около 6 тысяч оккупантов.
В свою очередь захватчики наносили по их позициям на Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используя авиацию, танки и тяжелую артиллерию.
Украинские власти сообщали, что эвакуация с территории заводе гражданских закончилась 7 мая.
Военное руководство заявило о выполнении защитниками Мариуполя поставленных перед ними задач и приказало обеспечить сохранение жизней личного состава.
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