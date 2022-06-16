На предельно малой высоте: появилось новое видео прорыва украинских пилотов к заводу Азовсталь 16 июня, 14:17 Цей матеріал також доступний українською Появилось новое видео, как украинские вертолеты доставляли боеприпасы и медикаменты на Азовсталь (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

В Сети появилось новое видео, как украинские вертолеты Ми-8 доставляли боеприпасы и медикаменты на заблокированный завод Азовсталь в Мариуполе.

Видео опубликовано в YouTube-канале Днепр Оперативный.

Украинские пилоты находились под постоянной угрозой гибели, поскольку вынуждены были лететь ночью и на предельно малой высоте.

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По прилету на Азовсталь было около 10 минут на выгрузку, загрузку и обратный вылет. Назад старались взять максимальное количество людей, в том числе раненых.

Полеты происходили в условиях постоянных обстрелов.

В ролике показана одна из семи миссий по прорыву блокады Мариуполя.

Защитники Мариуполя удерживали свои позиции в полном окружении войск РФ около трех месяцев, с самого начала полномасштабного российского вторжения, уничтожив за это время около 6 тысяч оккупантов.

В свою очередь захватчики наносили по их позициям на Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используя авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

Украинские власти сообщали, что эвакуация с территории заводе гражданских закончилась 7 мая.

Военное руководство заявило о выполнении защитниками Мариуполя поставленных перед ними задач и приказало обеспечить сохранение жизней личного состава.

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