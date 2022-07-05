«Воюют с детьми, с простыми людьми»: мэр Покрова прокомментировал ракетный удар оккупантов по городу 5 июля, 09:05 Вражеская ракета попала в частный сектор в Покрове (Фото:Александр Шаповал/facebook.com)

Мэр Покрова Александр Шаповал рассказал подробности об утреннем ракетном ударе российских оккупантов по городу.

У себя в Facebook он написал, что ракета попала в частный сектор.

В результате вражеского удара были разрушены несколько домов. Среди местных жителей никто не пострадал.

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Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и полиции.

«Вот такой он, „братский народ“, воюющий с простыми людьми, с детьми. В полностью разрушенном доме проживали шесть человек, трое из них несовершеннолетние дети. Слава Богу, никто не пострадал», — отметил Шаповал.

Утром 5 июля российские оккупанты атаковали ракетами Днепропетровскую область.

Шесть ракет сбила украинская ПВО над Синельниковским районом и Днепром. В городе Покров ракета попала в частный сектор.



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