Зеленский приехал в Запорожскую область: посетил передовые позиции украинских военных
Владимир Зеленский во время визита в Харьковскую область 29 мая (Фото:Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 5 июня, приехал в Запорожскую область с рабочим визитом. Он посетил передовые позиции украинских военных.
Об этом сообщает Офис президента.
Зеленский ознакомился с оперативной обстановкой на передовой, пообщался с защитниками и вручил им награды.
«Хочу поблагодарить за большое дело, за вашу службу, за то, что защищаете всех нас, наше государство. Спасибо каждому и каждой. Хочу пожелать здоровья вам и вашим поддерживающим вас семьям. Берегите себя!» — сказал он.
Также Зеленский провел совещание относительно текущей ситуации в регионе, где заслушал главу Запорожской ОВА Александра Старуха, военное командование и руководство управления Нацполиции области.
Глава государства посетил санаторий-профилакторий, где встретился с переселенцами из Мариуполя. Они попросили Зеленского помочь с вопросом о восстановлении утраченных документов и оформлении свидетельств о смерти родных, погибших на временно оккупированных территориях.
Президент призвал их приобщиться к разработке механизма, который мог бы упростить процедуру получения таких документов, в том числе к возможным законодательным изменениям. Также Зеленский пообещал помочь переселенцам с жильем.
Сейчас РФ оккупировала около 60% Запорожской области, на части территории идут бои. По словам Старуха, враг разрушил 2701 объект инфраструктуры, из которых около 700 уже восстановили.
29 мая Зеленский посетил передовые позиции в Харьковской области.
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