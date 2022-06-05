Зеленский приехал в Запорожскую область: посетил передовые позиции украинских военных

5 июня, 21:03
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Владимир Зеленский во время визита в Харьковскую область 29 мая (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский во время визита в Харьковскую область 29 мая (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 5 июня, приехал в Запорожскую область с рабочим визитом. Он посетил передовые позиции украинских военных.

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский ознакомился с оперативной обстановкой на передовой, пообщался с защитниками и вручил им награды.

«Хочу поблагодарить за большое дело, за вашу службу, за то, что защищаете всех нас, наше государство. Спасибо каждому и каждой. Хочу пожелать здоровья вам и вашим поддерживающим вас семьям. Берегите себя!» — сказал он.

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Также Зеленский провел совещание относительно текущей ситуации в регионе, где заслушал главу Запорожской ОВА Александра Старуха, военное командование и руководство управления Нацполиции области.

Глава государства посетил санаторий-профилакторий, где встретился с переселенцами из Мариуполя. Они попросили Зеленского помочь с вопросом о восстановлении утраченных документов и оформлении свидетельств о смерти родных, погибших на временно оккупированных территориях.

Президент призвал их приобщиться к разработке механизма, который мог бы упростить процедуру получения таких документов, в том числе к возможным законодательным изменениям. Также Зеленский пообещал помочь переселенцам с жильем.

Сейчас РФ оккупировала около 60% Запорожской области, на части территории идут бои. По словам Старуха, враг разрушил 2701 объект инфраструктуры, из которых около 700 уже восстановили.

29 мая Зеленский посетил передовые позиции в Харьковской области.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Запорожская область Владимир Зеленский

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