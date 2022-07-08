Зеленский об истинных планах Кремля: Россия не отказалась от оккупации Украины, включая смену политического руководства 8 июля, 12:27 Зеленский назвал истинные цели кремлевского режима в Украине (Фото:ОПУ)

Россия не отказалась от идеи полной оккупации Украины, заявил президент Владимир Зеленский.

«В целом, они — внутри своего государства и военно-политических планов не отказались от оккупации нашего государства. И не отказываются многие и многие годы. Это их планы», — сказал он в интервью CNN.

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Зеленский добавил, что РФ всегда пыталась оккупировать Украину: сначала политически, потом захватом Крыма и Донбасса, а теперь начав полномасштабное вторжение.

«Поэтому в планы России входит и смена политического руководства, и оккупация всего государства. Мы в этом уверены», — резюмировал украинский президент.

Россия напала на Украину 24 февраля. 8 июля — 135-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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