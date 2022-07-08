Зеленский об истинных планах Кремля: Россия не отказалась от оккупации Украины, включая смену политического руководства

8 июля, 12:27
Зеленский назвал истинные цели кремлевского режима в Украине (Фото:ОПУ)

Зеленский назвал истинные цели кремлевского режима в Украине (Фото:ОПУ)

Россия не отказалась от идеи полной оккупации Украины, заявил президент Владимир Зеленский.

«В целом, они — внутри своего государства и военно-политических планов не отказались от оккупации нашего государства. И не отказываются многие и многие годы. Это их планы», — сказал он в интервью CNN.

Видео дня

Зеленский добавил, что РФ всегда пыталась оккупировать Украину: сначала политически, потом захватом Крыма и Донбасса, а теперь начав полномасштабное вторжение.

Читайте также:
«Все силы РФ, кроме ядерных, уже действуют». Военный обозреватель — о том, что стоит за угрозами Путина «Россия еще не начинала»

«Поэтому в планы России входит и смена политического руководства, и оккупация всего государства. Мы в этом уверены», — резюмировал украинский президент.

Россия напала на Украину 24 февраля. 8 июля — 135-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

https://www.youtube.com/watch?v=tHHKT0PKoM4

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Читайте также:
Павел Климкин
Павел Климкин
Путин не оставил попыток расколоть Запад. Что он будет делать?

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Владимир Зеленский Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Фарид Закария: На заключительном этапе войны Запад — и в особенности США — становятся ключевыми игроками (Фото:yes-ukraine.org)
Фарид Закария Время пришло. Каким может быть финал войны в Украине
8 июля, 10:53
5766
Российские товарные поезда (Иллюстративный фото) (Фото:REUTERS/Vitaly Nevar)
«Инструкции из даркнета» /
Как анархо-коммунисты совершают диверсии в РФ и что это за люди
8 июля, 09:31
Страны
За 100 дней с начала полномасштабного вторжения рф заработала $93 млрд, финансирующих войну в Украине. (Фото:НВ)
$1 млрд в день /
Как энергетический спрут россии тянет деньги на войну из мировой экономики
8 июля, 07:05
Эксперты
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X