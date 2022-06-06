Зеленский посетил командные пункты и передовую на Донбассе
Зеленский на Донбассе (Фото:president.gov.ua/)
Президент Украины Владимир Зеленский посетил командные пункты и передовые позиции украинских войск в районе Бахмута Донецкой области и Лисичанска Луганщины.
Об этом сообщил офис президента.
Глава государства заслушал информацию об оперативной обстановке на этих участках фронта, а также отчете о материально-техническом обеспечении украинских защитников.
Зеленский пообщался с военными и вручил им государственные награды и ценные подарки.
В воскресенье, 5 июня, президент приехал в Запорожскую область с рабочим визитом. Он посетил передовые позиции украинских военных.
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