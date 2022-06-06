Зеленский посетил командные пункты и передовую на Донбассе

6 июня, 01:29
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Зеленский на Донбассе (Фото:president.gov.ua/)

Зеленский на Донбассе (Фото:president.gov.ua/)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил командные пункты и передовые позиции украинских войск в районе Бахмута Донецкой области и Лисичанска Луганщины.

Об этом сообщил офис президента.

Глава государства заслушал информацию об оперативной обстановке на этих участках фронта, а также отчете о материально-техническом обеспечении украинских защитников.

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Зеленский пообщался с военными и вручил им государственные награды и ценные подарки.

В воскресенье, 5 июня, президент приехал в Запорожскую область с рабочим визитом. Он посетил передовые позиции украинских военных.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Луганская область Война на Донбассе Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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