Выживших в Украине оккупантов лечат минимум 50 российских госпиталей — ВВС 30 мая, 16:23 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:Stringer/Reuters)

Минимум 50 больниц лечат российских оккупантов, которые были ранены в Украине, сообщает российская служба ВВС.

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Отмечается, что раненых оккупантов сначала везут в приграничные, в том числе гражданские, стационары, которые находятся не только в России, но и на территории оккупированного Крыма и в Беларуси. Это промежуточные пункты для транспортабельных военных перед их отправкой в крупные военные госпитали, сообщает ВВС.

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Расположение госпиталей / Фото: ВВС

Вместе с ранеными из личного состава армии РФ и Росгвардии, по данным СМИ, эвакуируют и российских добровольцев, которые, как и восемь лет назад, воюют в Украине.

Также ВВС сообщает, что больницы в граничащих с Украиной регионах, которые приняли на себя удар первыми, вскоре после начала войны начали добавлять медперсонал.

По данным Генштаба, с начала войны в Украине оккупанты потеряли почти 30,3 тысяч личного состава.

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