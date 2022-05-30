Россия понесла сокрушительные потери среди офицеров среднего и младшего ранга — Минобороны Британии

30 мая, 09:31
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Армия России потеряла в Украине огромное количество офицеров (Фото:Handout via REUTERS)

Армия России потеряла в Украине огромное количество офицеров (Фото:Handout via REUTERS)

Минобороны Великобритании сообщило о сокрушительных потерях России среди офицеров среднего и младшего ранга с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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В британском Минобороны отметили, что командиров бригад и батальонов направляют на передовую навстречу опасности, потому что они несут бескомпромиссную ответственность за действия своих подразделений. Так же младшим офицерам приходилось управлять тактическими действиями самого низкого уровня, поскольку у армии РФ не хватает кадров хорошо обученных и наделенных полномочиями военных сержантского состава, выполняющих эту роль в западных войсках.

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«Потеря значительной части молодого поколения профессиональных офицеров, вероятно, усугубит текущие проблемы с модернизацией подхода к командованию и управлению», — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/embed/zlwOact4Je8

В ведомстве добавили, что российские батальонные тактические группы (БТГ), которые воссоздаются в Украине из уцелевших частей из нескольких подразделений, скорее всего, будут менее эффективны из-за нехватки младших командиров.

«Учитывая многочисленные заслуживающие доверия сообщения о локальных мятежах среди российских войск в Украине, нехватка опытных и заслуживающих доверия командиров взводов и рот, вероятно, приведет к дальнейшему снижению боевого духа и сохранению плохой дисциплины», — подчеркивается в сообщении.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1531143716840284161
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Великобритания Российские офицеры Война России против Украины

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