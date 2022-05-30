Оккупанты беспощадно обстреливают дома. Гуляйполе находится под постоянным вражеским огнем — Запорожская ОВА
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Гуляйполе находится под постоянным вражеским огнем, за прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество обращений от местных жителей из-за нанесенных разрушений.
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Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.
По данным ведомства, разрушены более 50 объектов гражданской инфраструктуры.
«29 мая враг беспощадно обстреливал многоэтажки, частные дома гуляйпольцев и другие объекты гражданской инфраструктуры» — говорится в сообщении
В ведомстве заявили, что в результате вооруженной атаки в домах мирных жителей выбиты окна и двери, повреждены стены и шиферное покрытие на крышах.
«Во дворах людей разбита придомовая территория, заборы ограды, гаражи и другие хозяйственные здания», — заявили в ОВА.
В администрации добавили, что от артиллерийских обстрелов повреждено около десятка продовольственных магазинов. Также разрушения получили местное здание молитвы и почтовое отделение.
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