Ночью РФ нанесла удар по Одесской области: три ракеты попали в многоэтажку и базы отдыха, погибли 19 человек — что известно на данный момент 1 июля, 09:18 Одна из ракет РФ попала в 9-этажный жилой дом (Фото:ГСЧС)

В ночь на пятницу, 1 июля, Россия нанесла ракетные удары по территории Одесской области. Ракеты попали в 9-этажный жилой дом и в две базы отдыха в Белгород-Днестровском районе, погибли по меньшей мере 19 человек, 33 человека ранены.

Около 01:00 в результате попадания одной из ракет произошло частичное разрушение девятиэтажного жилого дома в пгт в Белгород-Днестровском районе. В доме начался пожар с последующим возгоранием пристроенного к нему магазина на площади около 20 м кв.

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По состоянию на 09:00 погибли 16 человек, еще 30 человек пострадали, из них три ребенка. Спасатели спасли из-под завалов семь человек, трое из них — дети.

Второй ракетный удар пришелся на одну из баз отдыха. Произошло частичное разрушение трехэтажного и четырехэтажного зданий на ее территории. В результате чего погибли три человека, один пострадал. Среди погибших также есть ребенок.

Утром 1 июля спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что еще одна ракета попала в другую базу отдыха. Подробности пока не уточняются.

НВ рассказывает, что известно о последствиях ночных атак российских оккупантов на данный момент.

10:06 Пододяк: Ракетный удар по Одесcкой области – сознательная тактика террора

"Три ракеты X-22. Жилой дом, две базы отдыха. 18 погибших, двое детей. РФ не проводит «работу над ошибками» – для них это не ошибка. Это сознательная кровавая тактика террора: умышленные хаотические обстрелы и массовые жертвы. Украине нужны системы ПРО – должны защитить людей", - написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.



09:16 Количество погибших в результате попадания ракеты по жилому дому возросло до 16 человек.

Во время разбора завалов девятиэтажки в пгт Сергеевка спасатели извлекли тела еще двоих человек, общее количество погибших возросло до 16.



08:46 Оккупанты ударили из самолетов Ту-22, третья ракета попала в еще одну базу отдыха

Российские оккупанты ударили по Белгород-Днестровскому району Одесской области тремя ракетами Х-22. Они были запущены со стратегической авиации Ту-22 с направления Черного моря.

06:57 Ракетный удар по многоэтажке и базе отдыха в Одесской области: погибли 17 человек

В результате попадания ракеты в многоэтажку погибли 14 человек, на территории базы отдыха трое погибших.

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