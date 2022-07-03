Оккупанты обстреляли Доброполье: два человека погибли, среди раненых есть дети

3 июля, 01:41
Последствия обстрела Доброполья (Фото:Скриншот Донецкая облгосадминистрация/youtube)

Последствия обстрела Доброполья (Фото:Скриншот Донецкая облгосадминистрация/youtube)

Оккупанты обстреляли Доброполье в Донецкой области. Два человека погибли и трое получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Среди раненых двое детей в возрасте четырех и семи лет.

В результате удара один дом уничтожен, еще шесть получили повреждения.

Видео дня
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Доброполье Война на Донбассе Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дмитрий Орешкин
Российский политолог
Это очень опасно. Что сделает Путин, если ситуация для него ухудшится

Если Путин эту войну проиграет (а без ядерного оружия он ее проиграет), то ему конец

2 июля, 23:10
Мнения
Иван Компан
финансист, основатель First Kyiv Investment Club
Катастрофическое полугодие: Потери превысили $30 триллионов

Первое полугодие закончилось. Для рынков ценных бумаг оно стало настоящей катастрофой. Для Nasdaq и Russell 2000 — это худший год за всю историю их существования, для Dow Jones — самый плохой с 1962, а для S&P 500 — с 1970.

2 июля, 16:00
Эксперты
Оседлал трубу: Российский президент Владимир Путин использовал поставки газа для своих имперских амбиций (Фото:Коллаж НВ)
Прощай, газ /
Почему «голубое топливо», вслед за нефтью, перестанет быть оружием Кремля
2 июля, 09:24
Геополитика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X