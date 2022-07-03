Оккупанты обстреляли Доброполье: два человека погибли, среди раненых есть дети 3 июля, 01:41 Последствия обстрела Доброполья (Фото:Скриншот Донецкая облгосадминистрация/youtube)

Оккупанты обстреляли Доброполье в Донецкой области. Два человека погибли и трое получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.



Среди раненых двое детей в возрасте четырех и семи лет.

В результате удара один дом уничтожен, еще шесть получили повреждения.

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