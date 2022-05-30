За три месяца войны в Мелитополе похитили более полутысячи мирных жителей — мэр 30 мая, 15:48 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты захватили Мелитополь в первые дни войны (Фото:Vadim Novikov/1ua.com.ua)

За три месяца войны российские оккупанты похитили в захваченном Мелитополе более полутысячи мирных жителей.

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Об этом сообщил мэр города Иван Федоров на брифинге.

«Самый сложный вопрос на сегодняшний день — это вопрос безопасности, потому что в городе Мелитополе регулярно и ежедневно похищают людей. За все время оккупации, за три месяца, похитили более 500 людей: кого-то удерживают три дня, кого-то более месяца», — рассказал он.

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Федоров рассказал, что оккупанты держат в заложниках 16-летнего ребенка уже более 50-ти дней.

Часть Запорожской области была захвачена российскими оккупантами в первые дни полномасштабного вторжения РФ.

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