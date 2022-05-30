Оккупанты две недели блокируют эвакуацию из Мелитополя — мэр 30 мая, 14:12 Цей матеріал також доступний українською Иван Федоров (Фото:Запорожская ОВА)

Российские оккупанты на протяжении последних двух недель блокируют эвакуацию мирных жителей из Мелитополя.



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Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

«Последние две недели эвакуация почти не проводится, потому что россияне блокируют это на линии разграничения, в Васильевке: сегодня там скопилось более 400 машин, в которых находятся и трехмесячные дети. Сегодня очередь совсем не движется», — отметил он.

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По словам Федорова, оккупанты используют мирных жителей, чтобы обезопасить себя от выстрелов артиллерии с украинской стороны.

Он добавил, что оккупанты более двух месяцев назад заблокировали официальную эвакуацию, которую Офис президента Украины согласовал с минобороны РФ.

При этом относительно спокойно на протяжении предыдущих трех месяцев жители могли передвигаться на личном транспорте из Мелитополя в Запорожье.

Федоров отметил, что всего за время оккупации Мелитополя из города смогли выехать 50% жителей — почти 70 тысяч горожан.

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