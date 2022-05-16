Из захваченного Мелитополя за последние два месяца выехало около половины жителей — мэр
Оккупанты захватили Мелитополь в первые дни войны против Украины (Фото:Vadim Novikov/1ua.com.ua)
За последние два месяца из захваченного российскими оккупантами Мелитополя Запорожской области выехало 45−50% местных жителей.
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Об этом сообщил мэр города Иван Федоров во время национального телемарафона.
«По нашим данным, за последние два месяца из Мелитополя уехало 45−50% местных жителей, это почти 60−65 тысяч жителей. В Мелитополе осталось около 70 тысяч человек в самом городе», — отметил он.
По словам Федорова, большинство из них — пожилые люди.
Мэр Мелитополя добавил, что по селам ситуация немного лучше, так как к пригородным населенным пунктам оккупанты не дошли.
Мелитополь захвачен российскими оккупантами в первые дни полномасштабного вторжения РФ.
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