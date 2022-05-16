Из захваченного Мелитополя за последние два месяца выехало около половины жителей — мэр 16 мая, 13:21 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты захватили Мелитополь в первые дни войны против Украины (Фото:Vadim Novikov/1ua.com.ua)

За последние два месяца из захваченного российскими оккупантами Мелитополя Запорожской области выехало 45−50% местных жителей.

Война России против Украины — главные события 16 мая

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров во время национального телемарафона.

«По нашим данным, за последние два месяца из Мелитополя уехало 45−50% местных жителей, это почти 60−65 тысяч жителей. В Мелитополе осталось около 70 тысяч человек в самом городе», — отметил он.

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По словам Федорова, большинство из них — пожилые люди.

Мэр Мелитополя добавил, что по селам ситуация немного лучше, так как к пригородным населенным пунктам оккупанты не дошли.

Мелитополь захвачен российскими оккупантами в первые дни полномасштабного вторжения РФ.



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