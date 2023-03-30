Глава МИД Кулеба: Воспринимать контрнаступление Украины как «решающее сражение» опасно 30 марта, 14:35 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нарратив о запланированном контрнаступлении ВСУ как о «решающем сражении» является опасным.

В интервью Financial Times Кулеба объяснил: если Украина вдруг оступится, это усилит те силы на Западе, которые хотят подтолкнуть Киев к компромиссу с Россией. Для Киева альтернативы по полному восстановлению территориальной целостности не существует, подчеркнул он.

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«Мы должны всячески противодействовать восприятию контрнаступления как решающего сражения в войне. Все войны — это серия сражений, и если это наступление будет восприниматься как решающее, но не приведет к стопроцентному освобождению нашей территории, то некоторые могут сказать, что это была последняя решающая битва, и теперь надо думать об альтернативном сценарии», — сказал министр.

Кулеба заявил, что среди правительств стран Запада есть меньшинство голосов, которые могут начать настаивать на замедлении военной помощи и прекращении огня.

«Они везде: в Вашингтоне, Берлине, Париже, Лондоне. Они будут пытаться сделать что-то креативное типа Минска 3», — добавил Кулеба.

29 марта министр обороны Алексей Резников заявил, что контрнаступление Украины должно начаться в апреле-мае этого года по нескольким направлениям.

