Миграционная служба Украины приостановила рассмотрение документов от россиян, проводится полный аудит оснований выдачи видов на жительство 12 мая, 13:56 Цей матеріал також доступний українською Миграционная служба взяла паузу в отношении граждан РФ (Фото:RJA1988/Pixabay)

Миграционная служба Украины пока поставила на паузу рассмотрение документов от россиян.

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Об этом сообщила глава структуры Наталья Науменко на брифинге.

«По отношению к гражданам России и Белоруссии была сделана пауза. Мы понимаем, как будем действовать по РФ, так как эта страна официально признана государством-агрессором. Касательно граждан Беларуси — такого официального признания нет. В настоящее время миграционная политика в отношении граждан Беларуси не изменилась. Будем возобновлять принятие документов этой категории», — пояснила она.

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Науменко добавила, что в отношении россиян также будет проводится полный аудит оснований выдачи документов.

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«Вместе с правоохранительными органами в настоящее время мы проводим абсолютно полный аудит оснований выдачи вида на временное или постоянное проживание гражданам РФ, разрешение на эмиграцию, в том числе и гражданство, чтобы определить тех, кто может осуществлять против Украины определенную деятельность», — отметила глава ГМС.

По ее словам, те граждане РФ, кто уже имеет виды на временное или постоянное проживание, продолжают находиться на законных основаниях на территории Украины и могут беспрепятственно осуществлять въезд и выезд с территории Украины через контролируемые пункты пропуска.

В начале мая петиция о введении визового режима для граждан РФ для въезда в Украину набрала 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Россия напала на Украину 24 февраля. 12 мая — 78-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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