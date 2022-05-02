Петиция о введении визового режима для россиян набрала 25 тыс. подписей 2 мая, 01:54 Цей матеріал також доступний українською Российский паспорт (Фото:RJA1988 / Pixabay)

Петиция на сайте президента Украины о введении визового режима для граждан РФ для въезда в Украину набрала 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

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«Ввести визовый режим для граждан РФ, пытающихся заехать на территорию Украины», — говорится в тексте петиции.



23 февраля 2022 года Зеленский заявлял, что у его команды есть много предложений, которые будут зависеть от действий России. Это было за день до полномасштабного вторжения.

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В ноябре 2021 года активист Сергей Стерненко уже подавал подобную петицию.

На что Зеленский ответил следующим образом:

«Введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений. С учетом изложенного мною направлена ​​петиция Премьер-министру Украины Д.Шмыгалю, Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Данилову и Председателю Службы безопасности Украины И.Баканову с просьбой проанализировать соответствие нынешнего режима въезда в Украину граждан Российской Федерации потребностям обеспечения безопасности Украины и защиты национальных интересов», — говорилось в ответе на петицию.

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