В Луганской области оккупанты обстреливали все маршруты выезда, в Шипилово открыли огонь по полицейским, есть раненый — глава ОВА

10 мая, 08:40
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Россия обстреливала все населенные пункты Луганской области 9 мая (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Россия обстреливала все населенные пункты Луганской области 9 мая (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

9 мая российские оккупанты массировано отстреливали все возможные маршруты выезда с территории Луганской области.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, опасно было в Белогоровке и Шипилово. Продолжаются бои за Воеводовку, Тошковку и Нижнее.

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В Северодонецке вражеский снаряд попал в здание местной ячейки Национальной полиции, произошло значительное возгорание, из-за чего помещения и оборудование уничтожены.

При попытке обследования разрушений в Шипилово, где остаются заблокированными люди, по полицейским открыли огонь россияне. Один из сотрудников получил осколочные ранения конечностей, он госпитализирован и доставлен в больницу в Полтаве.

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В направлении Северодонецка противник продолжает подготовку к наступательным действиям.

Накануне Гайдай сообщил, что ВСУ закрепились в селе между Северодонецком и Рубежным. Бойцы контролируют дорогу в административный центр Луганской области.

Украинские военнослужащие также продолжают удерживать оборону на новых укрепленных позициях в районе Попасной. В ближайшее время ситуация может изменится в лучшую сторону.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область 9 мая Война России против Украины

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