Растет количество украинцев, которые не готовы к территориальным уступкам ради достижения мира — опрос 15 сентября, 15:17 Украинцы сражаются за свою землю на поле боя и не готовы к территориальным уступкам (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Количество украинцев, которые не готовы идти на территориальные уступки ради достижения мира, продолжает расти.

По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в сентябре, не готовы идти на уступки уже 87% опрошенных. В июле этот показатель составлял 84%.

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Лишь 8% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий. Социологи отмечают, что доля таких людей снизилась по сравнению с июлем на 2%.

Во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок. Даже среди жителей восточных областей, который сейчас испытывают наиболее интенсивные бои, 85% против уступок (готовы на уступки — только 10%). Среди жителей юга Украины — 83% против уступок (готовы — только 10%).

На данный момент фактически нет разницы между взглядами жителей разных регионов.

Среди украинцев, которые до 24 февраля проживали на территориях, оккупированных с начала полномасштабного вторжения, лишь 2% выступают за территориальные уступки. 92% считают, что никаких территориальных уступок не должно быть.

Среди внутренне перемещенных лиц 6% поддерживают уступки против 90%, выступающие против них.

Опрос проводился с 7 по 13 сентября. Было опрошено 2000 человек методом телефонного интервью, за исключением оккупированных до 24 февраля территорий Донбасса и Крыма, а также тех, кто после начала полномасштабной войны выехал за границу.

Опрос проводился в период активного контрнаступления ВСУ на Харьковском, Херсонском и Донецком направлениях.

Вечером 13 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что защитники Украины освободили около 8 тысяч квадратных километров территории от российских оккупантов, на половине продолжаются стабилизационные мероприятия.



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