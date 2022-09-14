«У нас есть планы». После возвращения Украины в Крым туда вернется жизнь, как в Харьковскую область — Зеленский 14 сентября, 14:57 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Изюм заявил, что жители всех временно оккупированных территорий Украины, включая Крым, должны знать, что Украина туда обязательно вернется, а вместе с ней и полноценная жизнь.

Об этом сообщает Офис президента.

«Мы должны посылать сигналы нашим людям, которые пока, к сожалению, находятся в оккупации. И мой сигнал людям в Крыму: мы знаем, что это наши люди, и это ужасная трагедия, что они в оккупации более восьми лет. Мы туда вернемся», — сказал он.

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Глава государства добавил, что пока он не знает, когда это произойдет.

«Но у нас есть планы, и мы вернемся туда, потому что это наша земля и наши люди», — заявил президент.

Зеленский сказал, что жители временно оккупированного Крыма все эти годы находятся под давлением пропаганды РФ, но когда Украина вернется на полуостров, крымчане увидят ложь российского телевидения и пропаганды.

«Потому что мы знаем, что правда на нашей стороне», — сказал он.

Президент заявил, с какой теплотой на освобожденных территориях встречают украинских военных.

«Это очень чувственный момент. Это значит, что вместе с ВСУ возвращается жизнь», — сказал он.

Рассказывая о своих впечатлениях от увиденного в деоккупированном Изюме, Зеленский сказал, что очень хорошо знал этот регион еще до того, как стал президентом Украины, поэтому увиденное шокирует.

«То, что мы видим, шокирует, хотя мы уже видели такое в Буче, на первых деоккупированных территориях. Так же разрушены здания, убиты люди… К сожалению, это часть нашей сегодняшней истории. И часть современной российской нации — то, что они сделали», — сказал он.

В среду, 14 сентября, президент Украины Владимир Зеленский приехал в деоккупированный Изюм Харьковской области.



В Харьковской области украинским военным удалось освободить около 40 населенных пунктов, включая Балаклею, Купянск и Изюм. 11 сентября флаг Украины появился над Волчанском. Населенный пункт находится в трех километрах от границы с РФ.



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