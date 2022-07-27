Количество противников растет. Почти 85% украинцев не готовы к территориальным уступкам ради достижения мира — опрос

27 июля, 13:58
Украинцы против сдачи территории Украины в обмен на прекращение боевых действий (Фото:МО/Facebook)

Украинцы против сдачи территории Украины в обмен на прекращение боевых действий (Фото:МО/Facebook)

84% украинцев против территориальных уступок в обмен на прекращение полномасштабного вторжения России и считают такое решение недопустимым.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

По данным социологов, этот показатель растет. В мае тех, кто не готов на территориальные уступки, было 82%.

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Лишь 10% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

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Во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок. Даже среди жителей восточных областей, которые сейчас испытывают интенсивные бои, 77% против уступок (готовы на уступки — только 16%), а среди жителей юга — 82% против уступок (готовы — только 10%).

Среди респондентов, до 24 февраля проживавших на территории, которые вскоре были оккупированы, и выехавших на территорию, подконтрольную правительству Украины, лишь 17% выступают за территориальные уступки. 82% считают, что никаких территориальных уступок не должно быть.

https://www.youtube.com/watch?v=XKpSXs1u6Os

Среди русскоязычных украинцев 76% против территориальных уступок (поддерживают — 14%).

Опрос проводился с 6 по 20 июля. Было опрошено 2000 человек методом телефонного интервью, за исключением оккупированных до 24 февраля территорий Донбасса и Крыма, а также тех, кто после начала полномасштабной войны выехал за границу.

11 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что поставил задачу деоккупировать всю территорию Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что украинским военным поставлена задача освободить всю территорию Украины, а оружие от западных партнеров делает этот процесс более эффективным.

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20 июля в Белом доме заявили, что у них есть данные о подготовке российскими оккупантами аннексии захваченных территорий Украины.

В конце июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендум о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.

Также сообщалось о подготовке к псевдореферендумам на захваченных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Россия напала на Украину 24 февраля. 27 июля — 154-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Опрос Территориальная целостность Война России против Украины

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