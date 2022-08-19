Украинцы окончательно утратили иллюзии. Что изменится после войны 19 августа, 15:40 Эксклюзив НВ

Какими выйдут украинцы из этой войны будет в значительной степени зависеть от того, когда и как война закончится

Речь, конечно, идет только о победе, потому что иначе сам вопрос о взглядах украинцев не будет иметь значения. Но и победа может быть разной, потери разными и время, когда победа будет достигнута, тоже очень важны.

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Пока ясно: война консолидировала общество, значительно ускорила создание украинской политической нации, уменьшила региональные и этнополитические отличия в Украине. Например, в июне 2021-го мы задавали такой вопрос: «24 августа 1991 года украинский парламент провозгласил полную независимость. Население Украины выразило свое отношение к Акту о независимости на референдуме, состоявшемся 1 декабря 1991 года. Если бы референдум был сегодня, как вы проголосовали бы?». В целом 70% опять проголосовали бы за независимость, 8% — против, а остальные не принимали бы участие в референдуме.

Но год назад была существенная дифференциация по регионам, на западе за независимость проголосовало бы 86%, а на востоке только 53%, разница в 33 процентных пункта. Сейчас же мнения представителей разных регионов и этнолингвических групп различаются очень мало. Так, процент тех, кто считает, что Украина должна быть независимым государством, составляет 92% на западе и 89% на востоке, то есть разница только 3 процентных пункта. Такая же ситуация и относительно присоединения к ЕС, НАТО, отношении к России и тому подобное.

Понятно также, что украинцы окончательно утратили иллюзии по поводу возможности нормальных отношений с Россией и окончательно расстались с империей. Украина сделала свой геополитический выбор еще в 2014-м, большинство населения хотели объединения с Европой, а не с Россией. Но до февраля 2022 года примерно половина населения хотела иметь особые отношения с Россией — без виз и таможен, а визы и таможни с Россией — 40%. Возможно, это потому, что у многих украинцев есть родственники в России, и они хотели бы оставить потенциальную возможность с ними видеться без помех в виде виз и таможен.

Война консолидировала общество, ускорила создание украинской политической нации

Так, по данным нашего опроса в ноябре 2021 года, 43% украинцев ответили, что у них есть близкие родственники в России, еще 14% ответили, что есть родственники в России, но они не считают их близкими. Доля респондентов, имеющих таких родственников, растет от 33% на западе до 53% на востоке. А сейчас почти 80% хотели бы визы и таможни с Россией — от 88% на западе до 70% на востоке. То есть, этот процент вырос вдвое — с 40% до 80%.



Ужесточатся, думаю, и требования к социальной справедливости, к борьбе с коррупцией, и усилится значение и влияние гражданского общества на процессы в стране.

Что касается негативных тенденций, то может появиться новая основа для социальной дифференциации и социальной напряженности, где гражданин был во время войны и что делал. В частности, это новые для нас большие социальные категории населения — те, кто воевал, те, кто был в Украине, выехавшие из Украины и те, кто был на оккупированной территории. Опасно «клеймение» тех беженцев, которые сейчас за границей, потому что Украине очень важно их вернуть, а негативное отношение к ним может быть одним из препятствий к возвращению домой.

Политический ландшафт после войны изменится очень существенно. До 2019 года главная борьба на выборах шла между проевропейскими и пророссийскими политическими силами. В 2019-м впервые главная борьба шла между двумя проевропейскими силами (хотя одна из них представляла другую как скрытую пророссийскую), но пророссийские силы имели значительное влияние. В частности, ОПЗЖ заняла второе место в парламентских выборах. Но сейчас пророссийским силам уже нет места в политическом ландшафте, все партии будут проевропейскими и патриотическими. Возможно, успешнее будут партии военных, волонтеров, например, партия Сергея Притулы, и тех, кто докажет, что сделал наибольший вклад в победу и способен восстановить Украину. Думаю, что сейчас об этом рано думать.

Что касается шансов Зеленского и Слуги народа на монобольшинство, то они есть, но все зависит от успехов Украины в войне с Россией и от того, когда и как мы победим.

Полную версию интервью с социологом Владимиром Паниотто читайте здесь

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