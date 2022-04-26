Три самолета и ракеты. За сутки украинские военные уничтожили 10 воздушных целей оккупантов
Дым от уничтоженного самолета оккупантов в Харьковской области (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)
В понедельник, 25 апреля, подразделения зенитно-ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожили 10 воздушных целей российских оккупантов.
Война России против Украины — главные события 25 апреля
За сутки уничтожили:
- 3 самолета (Су-34, Су-35, Су-30);
- 3 крылатые ракеты;
- 4 БпЛА ОТР (предположительно Орлан-10)
В субботу, 23 апреля, подразделения зенитно-ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск сбили 17 вражеских воздушных целей.
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