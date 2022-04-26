Три самолета и ракеты. За сутки украинские военные уничтожили 10 воздушных целей оккупантов

26 апреля, 01:01
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Дым от уничтоженного самолета оккупантов в Харьковской области (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Дым от уничтоженного самолета оккупантов в Харьковской области (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

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В понедельник, 25 апреля, подразделения зенитно-ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожили 10 воздушных целей российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

За сутки уничтожили:

  • 3 самолета (Су-34, Су-35, Су-30);
  • 3 крылатые ракеты;
  • 4 БпЛА ОТР (предположительно Орлан-10)
https://www.facebook.com/kpszsu/videos/3120263674882799/
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В субботу, 23 апреля, подразделения зенитно-ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск сбили 17 вражеских воздушных целей.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/XWlfd_kyEEw
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Воздушные силы Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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