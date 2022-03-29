Противник ослаблен и дезориентирован, боевой потенциал снижен — сводка Генштаба 29 марта, 01:39 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника оккупантов (Фото:.facebook.com/GeneralStaff.ua)

Группировка Сил обороны ВСУ продолжает проводить оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Противник ослаблен и дезориентирован.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Украинские военные сосредоточивают усилия на недопущении продвижения противника по направлениям населенных пунктов Славянск и Барвенково; занятии населенных пунктов Каменка, Топольское; создании условий для улучшения тактического положения в районе города Чугуева; сдерживании атак противника в районах населенных пунктов Рубежное, Лисичанск, Попасная, не допуская обхода основных сил группировки.

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Одновременно Силы обороны продолжают удержание круговой обороны Мариуполя и оборону и сдерживание продвижения противника в районе Чернигова.

Группировки, защищающие Киев, продолжают боевые действия, удерживают контроль за ситуацией в населенных пунктах Мотыжин, Лесное, Капитановка и Дмитровка.

Частью сил продолжается ведение оборонной операции в других определенных районах, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны и осуществляются контратаки по отдельным направлениям.

«Противник ослаблен, дезориентирован, значительная его часть отрезана от логистического обеспечения и основных сил. Снижение боевого потенциала подразделений противника командования оккупационных войск пытается компенсировать неизбирательным огнем артиллерии и нанесением ракетно-бомбовых ударов, уничтожая таким образом инфраструктуру украинских городов», - сообщили в Генштабе.