Украинские военнослужащие ликвидировали командира и начальника полка оккупантов — Минобороны

28 марта, 23:54
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Украинские военнослужащие ликвидировали оккупантов (Фото:Міністерство оборони України / Facebook)

Украинские военнослужащие ликвидировали оккупантов (Фото:Міністерство оборони України / Facebook)

Россия уже 33-й день наносит жестокие удары по украинским городам. Однако, сегодня, 28 марта, ВСУ уничтожили командира и начальника полка оккупантов.

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Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Сообщается, что украинские военные уничтожили командира и начальника штаба 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии России.

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«Сегодня, в ходе боев, украинские воины организовали встречу с дьяволом очередной партии российских военных преступников», — говорится в сообщении.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Министерство обороны Украины Война России против Украины

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