Украинские военнослужащие ликвидировали командира и начальника полка оккупантов — Минобороны
Украинские военнослужащие ликвидировали оккупантов (Фото:Міністерство оборони України / Facebook)
Россия уже 33-й день наносит жестокие удары по украинским городам. Однако, сегодня, 28 марта, ВСУ уничтожили командира и начальника полка оккупантов.
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Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Сообщается, что украинские военные уничтожили командира и начальника штаба 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии России.
«Сегодня, в ходе боев, украинские воины организовали встречу с дьяволом очередной партии российских военных преступников», — говорится в сообщении.