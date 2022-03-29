В Северском регионе ВСУ уничтожили танк, два Тигра и более 20 оккупантов
Уничтоженная техника оккупантов (Фото:facebook.com/GeneralStaff)
Силы сопротивления Северского региона в понедельник, 28 марта, уничтожили два бронеавтомобиля Тигр, грузовой автомобиль Урал с боеприпасами и танк Т-72. Также было повреждено восемь единиц техники противника.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Север.
Война России против Украины — последние новости
Кроме того, украинские военные захватили грузовой автомобиль Урал с сухим пайком.
По предварительным подсчетам, потери противника в живой силе за день составили более 20 военнослужащих.
" Продолжение следует…", — добавили в ВСУ.