В Северском регионе ВСУ уничтожили танк, два Тигра и более 20 оккупантов 29 марта, 00:15 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника оккупантов (Фото:facebook.com/GeneralStaff)

Силы сопротивления Северского региона в понедельник, 28 марта, уничтожили два бронеавтомобиля Тигр, грузовой автомобиль Урал с боеприпасами и танк Т-72. Также было повреждено восемь единиц техники противника.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Север.

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Кроме того, украинские военные захватили грузовой автомобиль Урал с сухим пайком.

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По предварительным подсчетам, потери противника в живой силе за день составили более 20 военнослужащих.

" Продолжение следует…", — добавили в ВСУ.