Месяц геноцида. New York Times составило карту зверств оккупантов в Буче
Уничтоженная техника оккупантов в Буче (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
Американское издание New York Times составило карту многочисленных убийств и издевательств российских оккупантов против мирных украинцев в Буче Киевской области.
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Издание рассказывает многочисленные истории местных жителей, которые пережили месяц в оккупации и потеряли своих близких и знакомых из-за зверств оккупантов.
Местные жители отмечают, что российские оккупанты намерено убивали местное население из-за того, что не могли противостоять украинской армии.
В частности, жители Бучи подчеркнули, что оккупанты стали намного злее после того, как мощными ударами были несколько раз разгромлены их колонны.
Издание составило детальную карту с уже известными и подтвержденными зверствами оккупантов в Буче.
После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.
Украинские правоохранители подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.
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