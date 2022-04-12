Месяц геноцида. New York Times составило карту зверств оккупантов в Буче

12 апреля, 05:27
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Уничтоженная техника оккупантов в Буче (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Уничтоженная техника оккупантов в Буче (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

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Американское издание New York Times составило карту многочисленных убийств и издевательств российских оккупантов против мирных украинцев в Буче Киевской области.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

https://twitter.com/nytimes/status/1513549965792100363

Издание рассказывает многочисленные истории местных жителей, которые пережили месяц в оккупации и потеряли своих близких и знакомых из-за зверств оккупантов.

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Местные жители отмечают, что российские оккупанты намерено убивали местное население из-за того, что не могли противостоять украинской армии.

В частности, жители Бучи подчеркнули, что оккупанты стали намного злее после того, как мощными ударами были несколько раз разгромлены их колонны.

Издание составило детальную карту с уже известными и подтвержденными зверствами оккупантов в Буче.

New York Times
Фото: New York Times
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После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Украинские правоохранители подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Буча Киевская область Война России против Украины

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