Российский ресентимент, или почему Россия убивает украинцев 11 апреля, 12:51 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Война России против Украины — война на уничтожение суверенной страны и всего украинского народа

Фотографії з Бучі, опубліковані після того, як російські війська відступили з Київщини — шокували весь світ. Світлини з трупами українських замордованих цивільних опинилися на перших шпальтах провідних ЗМІ, від повідомлень про зґвалтованих та вбитих російськими окупантами дівчаток холоне кров. Тим часом український уряд закликає світ накласти на Росію енергетичне ембарго, а європейські країни масово відкликають зі своїх країн дипломатів РФ. Чи зупиниться на цьому Росія? Найімовірніше, ні. Росія прагне повного знищення української держави та українців як етносу, і більше цього не приховує.

Видео дня

Феномен ресентименту

Коли я прослухала промову Владіміра Путіна, в якій він офіційно визнав незалежність «Л/ДНР», перед повномасштабним вторгненням в Україну, озвучені тези були настільки одіозними та симптоматичними, що нагадали про старе філософське поняття — ресентимент. Вважається, що першим його ввів у філософію Фрідріх Ніцще в роботі До генеалогії моралі 1887 року.

Згідно з німецьким мислителем, ресентимент означає почуття ворожості суб'єкта до того, кого він вважає причиною власних невдач. Почуття заздрощів та неповноцінності проектується на навмисне створений образ «ворога», цінності якого категорично заперечуються і опиняються під прямою загрозою знищення. У конфронтації із зовнішнім світом, суб'єкт — індивід чи окрема нація, прагне приховати власну ницість, поразки та самоствердитися за рахунок чужих страждань. Дослідники ресентименту зазначають, що коли він оволодіває масами і стає частиною політичної доктрини держави, це несе загрозу вільним суспільствам, для яких свобода — важлива цінність.

Російський ресентимент яскраво проявляється у промові Путіна, яка дає підстави вважати його носієм геополітичної травми як індивіда, а також політика, який переніс свою нездорову одержимість Україною на десятки мільйонів росіян. Варто згадати одну лише фразу Путіна про розпад СРСР як «найбільшу геополітичну катастрофу 20 століття». В лютневій промові це вилилося в агресивних погрозах до українців: «Ми покажем ім дєкомунізацию». Травма Путіна сублімується в абсолютну ненависть до України як суверенної держави, до українців як народу і взагалі до української ідентичності в будь-яких проявах. Саме по собі існування України — є для нього нестерпним тригером. Як висловився Яків Кротов, «ресентимент — ненависть раба до всього, де йому ввижається свобода».

За більш ніж двадцять років правління Путін зробив ресентимент частиною державної політики та офіційної пропаганди, невід'ємною частиною якої є вічний пошук зовнішніх «ворогів», символічного Іншого, на кого можна списати власний комлекс неповноцінності, неспроможність та небажання побудувати демократичне та правове суспільство.

Як країна, що має глибоку постімперську травму, Росія роками виставляла окремі держави в образі ворогів — Грузію, Україну, країни Балтії, а також цілі політичні утворення — НАТО, ЄС. В окремих випадках, ворогом виступає уся «загниваюча» західна цивілізація, якій протистоїть «альтруїстична» Росія — країна Достоєвського, пейзажів із фільмів Тарковського та балету. Саме для цього кремлівська пропаганда через численні комунікаційні канали — російські та міжнародні, роками впроваджувала власні ресентиментальні наративи про «державний переворот у Києві» після Революції Гідності, «геноцид росіян на Донбасі», так звані утиски російськомовних, «ісконно рускій Крим» тощо.

На цьому хворому бажанні помсти й базується сучасний рашизм

24 лютого 2022 ненависть до України, яка в Росії накопичувалася роками, вилилась у брутально розв’язаній Росією повномасштабній війні в Україні під приводом «денацифікації». Війна, яка знайшла в самій Росії превалюючу підтримку.

Росія роками культивувала серед свого населення колективну ненависть до України. Відчуття заздрості до міфологізованого пропагандою «молодшого брата», який наважився стати незалежним, піти вперед і переплюнути в розвитку «старшого», а отже — йому треба помститися. На цьому хворому бажанні помсти й базується сучасний рашизм. Колективна злопам’ятність дійсно працює -понад 80% росіян підтримують дії Путіна в Україні та вірять, що українців варто «денацифікувати». Тим часом Дмітрій Мєдвєдєв в одній з останніх українофобських заяв назвав українську ідентичність «фейком» і наголосив, що мета Росії - «побудувати відкриту Євразію від Лісабону до Владивостока». Росія більше не приховує, що хоче знищити Україну як державу і на цьому вони не зупиняться.

«Деукраїнізація» по-російськи

Як колись Сталін і Гітлер, Путін хоче зробити геноцид українців як нації і остаточно «вирішити українське питання». Державне російське ЗМІ Ріа Новості відверто називає це «деукраїнізацією» та «деєвропеєзацією» і викладає покроковий план зі здійснення геноциду впродовж наступних двадцяти років. За версією Кремля, ціле покоління українців має вирости на окупованій та випаленій росіянами землі, де не буде ні української мови, ні культури, ні політичної волі взагалі. Жахливі злочини проти людяності, скоєні російською армією на Київщині, Чернігівщині, Маріуполі та інших українських містах — частина плану по захопленню України, який Росія планувала роками і вже почала реалізувати там, куди прийшов «рускій мір».

Російська армія проявляє таку нелюдську жорстокість в окупованих українських містах та селищах, тому що вони отримали таку вказівку і самі хочуть вбивати українців, ґвалтувати жінок і дітей та знищувати наші будинки. Їм це дозволено робити в Україні. Заради цього вони сюди прийшли.

Випадки із сексуальним насильством щодо українських жінок та дівчат — не є випадковими. В історії добре відомий 1945 рік, коли наступаюча радянська армія лишала позаду тисячі зґвалтованих жінок — у Східній Європі, в Відні, в Берліні. Ці історії описані у спогадах жінок, які попри глибоку травму, наважилися розповісти правду. Зараз нащадки цих «дідів» самі стали окупантами і роблять те саме.

Сучасна російська міфологія роками концентрувалася на «боротьбі із фашизмом», де «дєди воєвалі» і «можем повторіть» — стали національною ідеєю вже нового покоління росіян. Покоління, яке виросло в країні, де в дитячих садочках дітей одягають на свято у військову форму з георгіївськими стрічками, де відсутня свобода слова, де будь-яке інакодумство, що йде всупереч кремлівським доктринам, карається позбавленням волі. Покоління, яке навіть не знає, що це таке — вільні вибори. Сьогодні це покоління серед тих, хто прийшов в Україну вбивати. Російські солдати масово ґвалтують та вбивають беззахисних цивільних, щоб проявити свою силу та агресію над тими, хто дійсно знає, що таке свобода. Для них наруга над жертвою — це збочений акт самоствердження, ресентиментальна сублімація власної ненависті та ущербності.

Простежити схожу лінію поведінки можна на прикладі нацистів, що цілеспрямовано робили геноцид євреїв, яких особисто ненавидів Гітлер, та Радянського Союзу, де репресії, масові фізичні знищення, розстріли інтелігенції, винищення української культури — були затверджені державною політикою. Джордж Кеннан, автор Доктрини стримування вважав, що агресивність СРСР є наслідком комплексу ущербності: «В основі невротичного уявлення Кремля про світову політику лежить традиційне інстинктивне почуття невпевненості у собі, страх перед більш компетентним, сильним, краще організованим суспільством». Вінстон Черчілль наголошував на тому, що нацистам не потрібна свобода, а «вільні люди викликають в них лють».

Перехоплені аудіорозмови російських солдат, які воюють в Україні, із їхніми родинами, є важливим культурним та певною мірою антропологічним портретом сучасної Росії. Індивіди, які хваляться тим, що ґвалтують неповнолітніх українських дівчат, займаються мародерством у захоплених містах та обіцяють дружинам привезти «трофейні» пральні машини, білизну та блендер. Співрозмовниці, у яких це абсолютно не викликає відрази чи бодай якогось морального дискомфорту. Матері солдатів, які відхрещуються від власних синів і просять їм більше не телефонувати, або ж самі закликають, щоб вони добряче українців «денацифікували». Російські популярні блогери, які транслюють відверту українофобію та збирають овації десятків тисяч прихильників із літерою Z на аватарках.

Коли в якості суб'єкта ресентименту виступає ціла країна -​​ її неможливо умиротворити, «перевиховати» чи переконати. Агресія Росії - результат внутрішньої політики та ментального ураження величезної маси людей. Жодна дипломатія чи переговори з країною-агресором не змусять її припинити війну, а за періодами «затишшя» неминуче послідує більш потужна агресія та ескалація. У випадку з Росією, діалог можливий лише з позиції сили та постійного всеохоплюючого політичного, економічного та культурного тиску. Чим глобальнішими будуть тиск, бойкот та блокада, тим швидше це призведе до знесилення агресора та можливості його перемогти.

Війна Росії проти України — війна на знищення суверенної країни та всього українського народу. Це цивілізаційна та світоглядна боротьба українців за право жити на своїй землі і просто бути.

Україна сьогодні - форпост боротьби за свободу і безпеку всієї Європи.

Ця війна вже змінила хід історії. Ми не маємо права її програти і весь світ повинен нам у цьому допомогти.

Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.