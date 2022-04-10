В Киевской области подтвердили гибель уже 1222 мирных жителей — Венедиктова

10 апреля, 16:48
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Разрушенная в результате российских обстрелов и бомбежек Бородянка (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Разрушенная в результате российских обстрелов и бомбежек Бородянка (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

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Украинские правоохранители по состоянию на воскресенье, 10 апреля, подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.

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Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью Sky News.

«По состоянию на утро 10 апреля мы обнаружили тела 1222 жителей, погибших во время российской оккупации Киевской области», — сказала она.

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После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

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Мэр Бучи сообщил, что в освободившемся от оккупантов городе уже идентифицировали 163 убитых мирных жителей, погибли по меньшей мере 320 человек. 90% гражданских, погибших во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.

7 апреля советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что в Бородянке пропавшими без вести считаются около 200 местных жителей, из-под завалов двух домов достали тела 26 человек. Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский заявил, что город — один из самых разрушенных населенных пунктов Киевской области и под завалами «живых людей не осталось».

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Теги:   Буча Киевская область Ирина Венедиктова Офис генерального прокурора Война России против Украины Бородянка

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