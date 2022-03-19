В Украине сегодня официально находятся 562 российских военнопленных — Верещук 19 марта, 16:29 Цей матеріал також доступний українською Ирина Верещук (Фото:Ирина Верещук / Facebook)

На сегодняшний день, 19 марта, Украина официально имеет 562 военнопленных армии Российской Федерации.



Об этом сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук.

«Пока официально военнопленных РФ у нас 562 человека. А есть еще так называемый „груз-200“ — мы тоже здесь формируем данные и организовываем работу вместе с Красным Крестом», — отметила Верещук.

Видео дня

Со всеми пленными со стороны РФ обращаются в соответствии с международным гуманитарным правом, отмечается в сообщении Минреинтеграции.

Министр также рассказала о том, как теперь будут собирать и аккумулировать разрозненные данные о пленных и пропавших без вести и зачем создается Национальное информационное бюро (НИБ).

«Именно НИБ призван аккумулировать до сих пор разрозненную информацию о военнопленных и без вести пропавших с обеих сторон войны. Также будут собирать данные и в отношении гражданских пленных и заложников. Речь идет о формировании соответствующих реестров и контактных горячих телефонных линий, которые будут работать в формате 24/7», — говорится в сообщении.

В Министерстве реинтеграции также напомнили контактные телефоны НИБ: 1648 или (044) 287−81−65.

Российские военнопленные все чаще не хотят возвращаться на родину, говорит вице-премьер-министр Ирина Верещук. На содержание пленных противника идут средства госбюджета. Они стоят на обеспечении и питаются так же, как и украинские военные.

«Мы должны это делать. Пленных будет тысячи. Однако их опрашивали, и они говорят, что не хотят возвращаться из плена в Россию. А согласие на обмен является обязательной формой. Теперь эти дети-срочники не хотят возвращаться в страну, которая отправила убивать украинских женщин и детей», — отмечает Верещук.

Также сообщается, что процесс общения с военнопленными и их оформления достаточно длительный, он должен соответствовать международному праву.

Также Украина должна работать и над решением другой проблемы, когда оккупационные силы берут в заложники наших гражданских, в частности, представителей местной власти и депутатского корпуса, что уже происходило неоднократно, добавила Верещук.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.