ВСУ каждый день берут в плен оккупантов. В Украине создадут обменный фонд

17 марта, 23:08
Цей матеріал також доступний українською
Ирина Верещук (Фото:Ірина Верещук / Facebook)

Ирина Верещук (Фото:Ірина Верещук / Facebook)

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в Украине в ближайшее время создадут обменный фонд.

Во время брифинга 17 марта Верещук рассказала, что Украина будет предоставлять информацию стране-агрессору России через структуры Международного комитета Красного Креста, который будет выступать нейтральным посредником. По ее словам, это позволит Украине в очередной раз доказать преступления России и в перспективе начать процесс обмена пленными и телами погибших.

Верещук отметила, что украинские защитники каждый день берут в плен тех, кто незаконно вторгся на украинскую территорию с 24 февраля.

Читайте также:
22-й день войны — онлайн. В Киеве в результате нового обстрела погибли люди, в Мариуполе бойцы Азова уничтожили роту пехоты оккупантов

Также министр заявила, что Украина создает Национальное информационное бюро, которое будет заниматься сбором и обобщением данных об украинских военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно удерживаемых Россией, в том числе мирного населения. Также будут составляться списки убитых и военнопленных оккупантов.

Читайте также:
В Украине Россия потеряет больше, чем в афганской и чеченских войнах вместе взятых — Зеленский

Уже работает горячая линия бюро для первичного сбора информации и коммуникации с пострадавшими: 1648 и 0442878165.

Читайте также:
Сил и средств РФ не хватит даже до середины апреля. Интервью НВ с Алексеем Арестовичем
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Красный Крест МККК Обмен пленными Ирина Верещук Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ