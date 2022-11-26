ВСУ били по оккупантам на острове Змеиный из САУ Caesar на баржах — NYT 26 ноября, 18:38 САУ Caesar (Фото:Selvejp/Wikipedia)

Украинские военные обстреливали оккупантов на острове Змеиный из артиллерийской установки Caesar. Они размещались на баржах, которые отбуксировали на 10 километров от берега.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, для обстрела российских позиций на острове Змеиный украинские войска установили самоходные артиллерийские установки Caesar с 40-километровым радиусом действия.

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Военные разместили Caesar на барже и отбуксировали их на 10 километров, чтобы оттуда атаковать позиции россиян на острове. Он находился в 50 километрах от позиций ВСУ.

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30 июня российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона, а позже украинские бойцы установили на острове украинский флаг.

Также позже стало известно, что украинская САУ Богдана, о которой практически не упоминали во время войны, прошла первое испытание на практике и выбила россиян с острова Змеиный.