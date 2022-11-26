Запад должен выдвинуть Путину ультиматум 26 ноября, 06:07 Эксклюзив НВ Путин выбрал «стратегию Алеппо» (Фото:REUTERS)

Мы находимся в непростой точке

Запад сейчас пытается не идти на дополнительную эскалацию, и это абсолютно неправильная логика. Потому что Путин сейчас прибег к классической стратегии, которую я называю «стратегией Алеппо». Помните, как россияне создали совершенно заведомо гуманитарную катастрофу, убили десятки, а кто-то говорит — и сотни тысяч человек. И теперь тот же генерал, который это делал в Сирии, повторяет это на примере Украины.

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Шаги, которые должен сделать Запад, назову. Европарламент принял резолюцию о признании РФ страной — спонсором терроризма. Да, этого мало, это не юридически обязывающе, но очень достойно и весомо. Поскольку продолжение следует. Так почему США и Великобритании не начать эту историю. У них развитое законодательство. Это будет иметь практические последствия и в плане ужесточения санкций, и в плане криминализации замороженных российских активов. Можно начать уже отбирать эти активы или говорить, что это будет сделано.

Мы благодарны за следующий пакет военной помощи, но пора говорить о качественно новом оружии и именно сейчас. Поскольку эта логика — постепенно варить Россию, как лягушку, — может и правильная, но происходит за счет нас, украинцев. Поэтому я считаю, что Запад должен четко выдвинуть Путину ультиматум.

Необязательно сразу бросать ракеты на Москву

Запад нас до конца не понимает. Не понимают до конца нашу стойкость и решительность, нежелание идти на компромисс. Мы понимаем, что с цивилизованными людьми можно идти на компромисс, но Путин точно к ним не относится. И здесь — никаких шансов.

Либо мы идем на реальное давление на Россию, либо создается ситуация такая (и это мнение есть у части Запада) — давайте придем к временной заморозке и посмотрим, что дальше. Это последнее мне очень не нравится. Не время играть роль страуса, прячущего голову в песок, поскольку, как в том анекдоте, в зоопарке пол бетонный.

Мы должны четко сказать: никаких переговоров на основе российских требований. И это должно стать нашей общей с Западом позицией. Также мы ожидаем от Запада нового оружия. К тому же есть серьезные вещи, которые Запад может задействовать, — не обязательно сразу бросать ракеты на Москву. Можно же начать массированную кибератаку на Россию. И еще много, о чем подробно вслух не буду говорить. Дополнительные санкции можно ввести.

Сейчас зима. Это не время для каких-то исключений и нескончаемых игр. Или мы вместе с Западом повышаем ставки, или мы тогда понимаем, что должны держаться не просто до конца, а должны сами повышать ставки. И тогда откроется ящик Пандоры.

Запад хочет оставить открытыми хоть не дверь, а какие-то форточки в разговоре с нынешним российским режимом. Но мы находимся в непростой точке. Должны это понимать. Так как начинается зима. Начинаются новые счета за энергоносители. Начинаются разговоры, политика, и здесь так — или как мушкетеры — один за всех, и все за одного. Или мы одни за всех стоим до конца. Но тогда обломки этой России посыпятся и нас вас, Запад. Поскольку значительная часть Запада ненавидит Путина, унижает его, но как Путина самого боится, так боится, чтобы Путина не было. Потому что хочет всех контролируемых рисков. Так же было, когда распадался СССР. Поэтому эта логика — «а вот давайте все же подумаем, чтобы этот процесс контролируемый, чтобы он растянулся во времени» — нас, украинцев, абсолютно не устраивает.

Полное интервью с Павлом Климкиным слушайте на Радио НВ: