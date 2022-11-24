Во всех районах Киева возобновили водоснабжение — Кличко

24 ноября, 13:40
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Киев без света, 23 ноября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Киев без света, 23 ноября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В четверг, 24 ноября, в Киеве возобновили водоснабжение во всех районах.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он уточнил, что нужно еще время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность.

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«У некоторых потребителей еще может наблюдаться пониженное давление воды в системе. Особенно у тех киевлян, живущих на верхних этажах многоэтажек», — добавил мэр.

Видео дня

Ранее Кличко заявил, что свет, связь и интернет в Киеве должны появиться до конца дня, 24 ноября.

КГВА сообщала, что воду и тепло в Киеве должны вернуть к утру четверга, 24 ноября.

Вечером 23 ноября мэр Киева Виталий Кличко предупреждал, что давать прогнозы о восстановлении электроснабжения столицы пока рано. По его словам, без света остались 70% потребителей Киева.

«Не хочу называть четкие параметры, потому что [соответствующие службы] работают и говорят, что… может быть несколько часов, может быть десяток часов… До вечера, до утра — давайте не будем спекулировать. Делаем все возможное», — сообщил Кличко.

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В среду, 23 ноября, российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

В Киеве сбили 21 ракету из 31, выпущенных по городу. В столице погибли три человека, включая 17-летнюю девушку, ранены около десяти человек.

В Вышгородском районе Киевской области в результате попадания ракеты в жилой дом 4 человека погибли, пострадали более 30 человек.

Всего в Украине РФ 23 ноября нанесла удары по трем многоэтажкам, погибли десять человек.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Виталий Кличко Водоснабжение

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