Во всех районах Киева возобновили водоснабжение — Кличко 24 ноября, 13:40 Киев без света, 23 ноября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В четверг, 24 ноября, в Киеве возобновили водоснабжение во всех районах.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он уточнил, что нужно еще время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность.

«У некоторых потребителей еще может наблюдаться пониженное давление воды в системе. Особенно у тех киевлян, живущих на верхних этажах многоэтажек», — добавил мэр.

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Ранее Кличко заявил, что свет, связь и интернет в Киеве должны появиться до конца дня, 24 ноября.

КГВА сообщала, что воду и тепло в Киеве должны вернуть к утру четверга, 24 ноября.



Вечером 23 ноября мэр Киева Виталий Кличко предупреждал, что давать прогнозы о восстановлении электроснабжения столицы пока рано. По его словам, без света остались 70% потребителей Киева.

«Не хочу называть четкие параметры, потому что [соответствующие службы] работают и говорят, что… может быть несколько часов, может быть десяток часов… До вечера, до утра — давайте не будем спекулировать. Делаем все возможное», — сообщил Кличко.

В среду, 23 ноября, российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

В Киеве сбили 21 ракету из 31, выпущенных по городу. В столице погибли три человека, включая 17-летнюю девушку, ранены около десяти человек.

В Вышгородском районе Киевской области в результате попадания ракеты в жилой дом 4 человека погибли, пострадали более 30 человек.

Всего в Украине РФ 23 ноября нанесла удары по трем многоэтажкам, погибли десять человек.