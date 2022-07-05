Украинские военные показали процесс перезарядки HIMARS и рассказали о невероятной точности системы — видео

5 июля, 10:00
Установка одного пакета, состоящего из шести ракет, занимает менее 10 минут (Фото:Генштаб)

Установка одного пакета, состоящего из шести ракет, занимает менее 10 минут (Фото:Генштаб)

Украинские военнослужащие продемонстрировали процесс перезарядки американской РСЗО HIMARS.

Видео опубликовано в Telegram-канале 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

По словам военных, установка одного пакета, состоящего из шести ракет, занимает менее 10 минут.

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Также военные отметили невероятную точность РСЗО: первая ракета пробивает дыру в здании, а вторая в эту дыру может влететь.

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Реактивная система используется для уничтожения самых важных объектов, включая склады с боеприпасами и пункты управления.

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РСЗО работает в любое время суток и при любых погодных условиях.

В Украину прибыли четыре ракетных системы M142 HIMARS, еще четыре США обещают поставить в середине июля.

https://www.youtube.com/embed/NdTUAnIAVPw

Украинские военные уже применяют HIMARS на фронте. 26 июня сообщалось, что в результате применения HIMARS были поражены два командных пункта российской армии.

В Пентагоне считают, что ВСУ успешно используют переданное американское оружие.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   РСЗО Война России против Украины РСЗО HIMARS

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