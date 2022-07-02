Украинские военные поделились с WSJ впечатлениями от первой недели работы с HIMARS
На счету HIMARS в Украину уже есть уничтожение штаба, казармы и склада с боеприпасами ВС РФ (Фото:WSJ)
Украинские военные поделились своими впечатлениями от работы с
Как рассказал The Wall Street Journal член одного из экипажей этих РСЗО лейтенант Коваль, первой их целью стал штаб ВС РФ во временно оккупированном Изюме Харьковской области.
В результате удара HIMARS были ликвидированы 17 российских военных, в том числе полковник и два майора, а еще около 20 получили ранения.
Кроме того, на сегодняшний день на счету американских РСЗО также уничтожение казармы с большим количеством солдат противника и склада с боеприпасами в Зимогорье.
«Мы мечтаем иметь боеприпасы большей дальности для HIMARS, чтобы поражать более важные цели», — поделился Коваль.
Он также отметил, что украинские экипажи работают преимущественно ночью, чтобы минимизировать риски быть обнаруженными российскими беспилотниками.
Если же используются одновременно сразу несколько машин, то только с разных позиций.
Ввод координат целей и запуск ракет занимает менее минуты, а после удара HIMARS на большой скорости покидает позицию.
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