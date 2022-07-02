Украинские военные поделились с WSJ впечатлениями от первой недели работы с HIMARS 2 июля, 16:19 На счету HIMARS в Украину уже есть уничтожение штаба, казармы и склада с боеприпасами ВС РФ (Фото:WSJ)

Украинские военные поделились своими впечатлениями от работы с предоставленными США реактивными системами залпового огня M142 HIMARS.

Как рассказал The Wall Street Journal член одного из экипажей этих РСЗО лейтенант Коваль, первой их целью стал штаб ВС РФ во временно оккупированном Изюме Харьковской области.

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В результате удара HIMARS были ликвидированы 17 российских военных, в том числе полковник и два майора, а еще около 20 получили ранения.

Кроме того, на сегодняшний день на счету американских РСЗО также уничтожение казармы с большим количеством солдат противника и склада с боеприпасами в Зимогорье.

«Мы мечтаем иметь боеприпасы большей дальности для HIMARS, чтобы поражать более важные цели», — поделился Коваль.

Он также отметил, что украинские экипажи работают преимущественно ночью, чтобы минимизировать риски быть обнаруженными российскими беспилотниками.

Если же используются одновременно сразу несколько машин, то только с разных позиций.

Ввод координат целей и запуск ракет занимает менее минуты, а после удара HIMARS на большой скорости покидает позицию.

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