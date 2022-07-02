Что известно о дальнобойных РСЗО HIMARS, которые эффективно уничтожают оккупантов в Украине — видео НВ 2 июля, 14:12 HIMARS (Фото:Radio Svoboda/Twitter)

В Украину прибыли четыре ракетных системы M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), еще четыре США обещают поставить в середине июля.

Украинские военные уже успешно применяют РСЗО HIMARS на фронте. 26 июня сообщалось, что в результате применения HIMARS были поражены два командных пункта российской армии.

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В Пентагоне считают, что Вооруженные Силы Украины успешно используют поставленное США оружие.

НВ публикует видео о характеристиках этих систем и о том, как они работают в войне против оккупантов.



HIMARS из США: что известно о дальнобойных РСЗО, которые уже наносят мощные удары по врагу https://www.youtube.com/watch?v=ARjBcK8t_Yo

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