Что известно о дальнобойных РСЗО HIMARS, которые эффективно уничтожают оккупантов в Украине — видео НВ
HIMARS (Фото:Radio Svoboda/Twitter)
В Украину прибыли четыре ракетных системы M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), еще четыре США обещают поставить в середине июля.
Украинские военные уже успешно применяют РСЗО HIMARS на фронте. 26 июня сообщалось, что в результате применения HIMARS были поражены два командных пункта российской армии.
В Пентагоне считают, что Вооруженные Силы Украины успешно используют поставленное США оружие.
НВ публикует видео о характеристиках этих систем и о том, как они работают в войне против оккупантов.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.