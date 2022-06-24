ВСУ показали, в чем главное отличие РСЗО HIMARS от советских Градов и Ураганов — видео 24 июня, 12:21 Цей матеріал також доступний українською РСЗО HIMARS отличаются поразительной точностью (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные показали, в чем заключается главное отличие поставленных ВСУ американских реактивных систем залпового огня HIMARS от советских Градов и Ураганов.

Соответствующее видео было опубликовано в пятницу, 24 июня, в Telegram-канале Сухопутных войск.

На нем наглядно демонстрируется поразительная точность HIMARS, которые наносят высокоточные удары по каждой из заданных целей, в отличие от советских РСЗО, которые способны лишь вести огонь по площади.

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Таким образом, эффективность даже одной такой системы выше, чем у целой батареи Градов или Ураганов, что дает украинским военным огромное преимущество против российских захватчиков.

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