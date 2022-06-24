ВСУ показали, в чем главное отличие РСЗО HIMARS от советских Градов и Ураганов — видео

24 июня, 12:21
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РСЗО HIMARS отличаются поразительной точностью (Фото:Коллаж НВ)

РСЗО HIMARS отличаются поразительной точностью (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные показали, в чем заключается главное отличие поставленных ВСУ американских реактивных систем залпового огня HIMARS от советских Градов и Ураганов.

Соответствующее видео было опубликовано в пятницу, 24 июня, в Telegram-канале Сухопутных войск.

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На нем наглядно демонстрируется поразительная точность HIMARS, которые наносят высокоточные удары по каждой из заданных целей, в отличие от советских РСЗО, которые способны лишь вести огонь по площади.

Видео дня

Таким образом, эффективность даже одной такой системы выше, чем у целой батареи Градов или Ураганов, что дает украинским военным огромное преимущество против российских захватчиков.

https://www.youtube.com/embed/XXcMzG0TQYQ
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   США Российская агрессия Вооружение Артиллерия РСЗО РСЗО Град РСЗО Ураган Война России против Украины РСЗО HIMARS

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