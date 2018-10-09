Взрывы в Ичне: разбитые машины, горящие деревья и разрушенные здания - фоторепортаж

Власти эвакуировали более 10 тысяч местных жителей

Очевидцы публикуют фотографии из населенных пунктов в районе арсенала воинской части А-1479 в Черниговской области, где с ночи 9 октября начали детонировать боеприпасы.

Как видно на снимках, разлетающиеся снаряды нанесли большой ущерб, серьезно повредив автотранспорт и дома местных жителей, а некоторые здания в результате попаданий были уничтожены до основания.

Кроме того, на улицах остается множество неразорвавшихся боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 октября в Черниговской области произошел взрыв на складах с боеприпасами, который спровоцировал цепную реакцию.

После этого власти решили в целях безопасности закрыть воздушное пространство и приостановить движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

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Кроме того, из опасной зоны были эвакуированы около 10 тысяч человек.